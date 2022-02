NEBOJŠA ČOVIĆ: Pozivam Željka Obradovića i Zorana Savića na kafu

Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović pozvao je trenera Partizana Željka Obradovića i sportskog direktora Zorana Savića na kafu.

Za emisiju "Fokus" na TV B92 Čović je rekao.

- Koristim priliku da pozovem mog prijatelja Željka Obradovića i nekada našeg igrača, Savića, da zajedno sa mnom i našim direktorom sednemo i popijemo kafu i da proanaliziramo šta se dešavalo - rekao je Čović.

Na pitanje, zašto nije pomenuo predsednika Partizana Ostoju Mijailovića, Čović je rekao.

- Žao mi je, ali takvi razgovori moraju da se vode između ljudi poznaju stvari i koje imaju element međusobnog uvažavanja i koji nisu prešli crtu. Vređanja porodice, pljuvanja, pozivanja na nekakve političke pripadnosti i time prećenja sudijama. Da ne bi dalje to gurali, najbolje da sednemo zbog naše košarke i sporta. To ulazi u domen opasnih i ružnih stvari. Sada ulazimo u segment smenjivanja ljudi u sudijskoj komisiji što je dogovoreno za jednu novu godinu, ne za jednu, nego za ovu sada u jednom značajnom hotelu u Sarajevu, da kumovi kumove postave. Sve su to ljudi iz sveta sporta i ja za sada čuvajući integritet i naše košarke pričam u rebusima, a ne pričam na osnovu podmetačina koje idu preko društvene mreže od pojedinih ljudi. Apsolutno nikakav kontakt nismo imali, niti smo želeli kontakt, niti ćemo dalje imati. Pobedite me na terenu, sve drugo ne može da prođe - rekao je Čović.

Čović ne želi da diskutuje sa predsednikom Partizana Ostojom Mijailovićem.

- Na raspolaganju sam, mi ne funkcionišemo po principu autoprojekcije, nismo angažovali crnogorsko-srpske autore da nam pljuju porodice, niti smo pravili transparente, niti Delije kao navijačka grupa spadaju u tu kategoriju da sa njima možete da tako nešto dogovorite i napravite. Imali smo autoprojekciju u izjavi dotičnog. To je zlo koje se širi, koje širi mržnju, to je vrlo prosto, prvo vređanje opomena, drugo vređanje opomena, treće vređane sudije skidaju pištaljke i idu u svlačionicu. Ne nastavlja se utakmica dok ne bude tih egzibicionista i frustriranih likova.

Osvrnuo se i na navodne pritiske za delegiranje sudija na susretima, otkrivši pojedine detalje sa kojima javnost ranije nije bila upoznata.

- Kažu da je Crvena zvezda nešto radila sa sudijama. Nikakav kontakt nismo imali. Naš kontakt je bio zabranjen, dogovorili smo se da ništa ne kontaktiramo. Taj sudija Uroš Nikolić, on nema nikakav konflikt sa Zvezdom, on je sam sebe uveo u svoje probleme, to je ona utakmica u Podgorici gde je dobio ocenu dvojku. Njegov stepen osetljivosti na meču Crvena zvezda - Cedevita Olimpija u Beogradu, gde ga je neki neodgovorni gledalac onako ružno izvređao je izazvao da posle meča polomi kompletnu svlačionicu u Pioniru. Mi smo ga zaštitili da ga ne bi priveli, ali tako ne može da se ponaša jedan sudija. Na kraju krajeva, šta bi pojedinci radili kojima vređaju porodice, da dođu sa bazukom u "Pionir". Sve se to ružno nastavilo, on je trebalo da sudi, Ličina je predsednik Sudijske komisije, tu je došlo do nekih svađa, on je odustao... Neću sada dalje pominjati imena, neki su se lažno solidarisali, jer Zvezda ima dobar "intelidžens" servis, znamo ko se od košarkaških legendi viđa sa sudijskim legendama na ručkovima, koje su još više aktivne. Odustao je on, pa Belošević, čovek je kao bio bolestan, ne znam da li je imao koronu ili nije. Ponešto znam. Potom dolazi do velikog incidenta posle polufinala, gde predstavnici našeg rivalskog kluba vrše pritisak ko će biti delegiran od sudija. Mi se uopšte nismo mešali. Pošto je Ličina, predsednik sudijske komisije otišao na bolovanje zbog pritisaka, dopisa, onda su to preuzeli drugi ljudi i išli po listi za koju mi znamo. Jovčić je prvi sudija, drugi Obrknežević, a treći Aleksandar Glišić, a četvrti sudija Marko Juras. Napravio se pritisak da je Glišić nedostojan da to sudi, da je lopov i tako dalje. Tu noć ili jutro se odjednom razboleo Obrknežević, pa je upao gospodin Marko Juras, za kojeg je i bilo pritisaka da sudi. Među sudijama je bio i Glišić, odsudili su kako su odsudili, bilo je sve korektno. Divim im se, Glišiću i Jovčiću, kakav su pritisak izdržali, po principu "nećeš ti suditi Evroligu, ti si lopov"...

Osvrnuo se i na tabele koje je Zvezda objavila o finansijama.

- Nije mogla da bude neizvesna, jer Zvezda ima mnogo bolje selektiran tim u ovoj sezoni, kao što ste videli, mi smo objavili sve naše podatke. Mediji se ne interesuju, kao da smo im uzeli iz ruku nešto što je element spinovanja, mi smo sve objavili. Nastavićemo dalje, ne treba da bude nikakva tajna, naročito kod Zvezde i Partizana. Znam da neki oboleli na drugoj strani koji funkcionišu na principu mržnje neće ni poverovati da su to tačni podaci, ali mi smo išli sa time. Naše smo dali, stojimo na raspolaganju za sva pitanja, ali želimo da to urade i drugi. Može da se desi da iz komšiluka iskoči milion i po nečega, zahvalni smo na svakom centu predsedniku Srbije Vučiću. To nije laž, nije muljanje, nije neprekidno spinovanje, 33% je učešće države u naših 10,5 godina. Da li je to slučajan ili nameran problem jeste nedostatak finansija, nama treba još pola budžeta do kraja godine, znate da je jasno ako budemo kasnili da ćemo urušiti sistem, mi smo tek jedan od tri cilja ostvarili, osvojili smo Kup, drugi je cilj ABA liga, treći KLS. Mi imamo pritisak da je neko zarobio klub, da ništa nismo uradili u Evroligi, a toliko dugo smo tamo. Mi smo potrošili na igrače 44,5 miliona za 10 godina, a to je budžet Reala za jednu sezonu.

Potom se dotakao i nedavne izjave da je "Zvezda klub zarobljen od strane jedne porodice", o čemu je govorio predsednik Partizana, Ostoja Mijailović.

- Košarkaški klub Crvena zvezda je društveni klub i nije zarobljen ni od jedne porodice. Ako je zarobljen od porodice Čović, kako to slikoviti kažu, zamislite koliko bi trofeja mogli da osvoje kada bi ga "odrobili". Imam nekakav loš utisak da kao da nekima ne prija to što je Zvezda toliko uspešna i pritiskaju nas sa Evroligu. Mi smo jedini koji znaju šta je igranje ovog takmičenja u ovom formatu. Ovaj format Evrolige nije Kup šampiona, Evroligu nije niko osvojio iz Srbije. Mi se trudimo da poštujemo standarde Evrolige, što stranci imaju sve podatke, a da naša javnost nema. Mi smo tamo u dvostrukoj reviziji - rekao je Nebojša Čovića.

Kurir sport