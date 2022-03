KAKVE REČI TRENERA DENVERA: Trenirati Jokića je čast i privilegija! Srbina NOVAC I SLAVA nisu promenili!

Trener Denvera Majk Meloun u hvalospevima je govorio o srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

Iskusni stručnjak istakao je da mu je čast i privilegija što ima priliku da trenira tako sjajnog igrača i čoveka.

"Morate da imate apetit da trenirate tako sjajnog igrača. To je privilegija, čast. Jedna od stvari zbog koje najviše uživam da treniram Nikolu je to što ga novac, uspeh i slava nisu promenili. On je nesebičan lider, stidljiv je što se tiče pažnje prema njemu, i to je ono što posebno volim. Ne menja se, ostaje veran sebi i veoma je skroman momak, a to nije odlika superzvezda", rekao je Meloun u šou Riča Eisena.

Trener Nagetsa je istakao da to nije jedina stvar koju ceni kod srpskog košarkaša.

"Druga stvar je njegova sposobnost da sve oko sebe učini boljim. Za mene kao trenera to je istinska definicija veličine. To kako činite sve oko sebe boljim i podižete svoju igru. Nema Džamala Marija, Majkla Portera, ali nema veze, imamo Nikolu i on će izvući najbolje iz Montea Morisa, Vila Bartona, Grina, Arona Gordona i svih ostalih. Nesebičan je, ima visok IQ, i zadovoljstvo je sarađivati sa njim. Čini i mene boljim trenerom", zaključio je Meloun.

Kurir sport/B92