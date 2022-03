UŽIVO, VIDEO: LIJETKABELIS - PARTIZAN (18), crno-beli protiv bivšeg trenera

Košarkaši Partizana od 18 časova u Panavežisu igraju utakmicu 14. kola grupe A Evropkupa protiv Lijetkabelisa.

Crno-beli u utakmicu ulaze sa druge pozicije i učinkom 9-4, dok je litvanski tim, koji trenira bivši trener Partizana Nenad Čanak, šesti sa učinkom 6-6.

U prvoj utakmici protiv istog rivala, Partizan je 17. novembra u Beogradu ostvario pobedu rezultatom 84:77. Pred novi meč, trener Partizana, Željko Obradović kaže:

"Imamo iskustvo igranja na ovaj način, 48 sati posle odigrane utakmice i to nije nešto čega se rado sećamo. Igrali smo izvanrednu utakmicu protiv Hamburga, a onda dva dana nakon toga protiv Mege veoma slabo. Falilo je energije i to je ono o čemu ćemo razgovarati sa igračima večeras na treningu. Da razmislimo ko su oni koji bi trebali da počnu meč i da daju energiju da se odigra ponovo jedna dobra utakmica. Ekipa Lijetkabelisa je igrala veoma dobro protiv nas u Beogradu. Oni su tim koji ima izvanredne šutere za tri poena, veoma pametno igraju u napadu, koriste taj kvalitet da su šuterska ekipa. Sem Gagića kada igra na petici, svi ostali visoki igrači šutiraju za tri poena. Taj segment igre treba da odlučimo, kako ćemo braniti njihovu ’pik end pop’ igru. To je nešto što je veoma važno", poručio je Obradović.

Bek Partizana, Kevin Panter je pred polazak na put izjavio:

"Pred nama je važna utakmica i nemamo vremena za umor, već moramo da se pobrinemo da ostvarimo važnu pobedu. U poređenju sa utakmicom protiv Lietkabelisa u novembru, nemamo drugačiji tim, ali definitivno igramo drugačije, tako da će to biti drugačija utakmica gde ćemo biti mnogo agresivniji, kakvi smo bili i u poslednjih nekoliko utakmica. Ključ za pobedu biće timska igra, pridržavanje plana utakmice, fokus tokom svih 40 minuta i čvrsta igra", istakao je Panter.

