PRETUKAO SINA I BIVŠU ŽENU: Majka kaže da je dete KRVARILO od udarca, otac i NBA zvezda demantuje da je udario naslednika

Rišon Holms pred sudijom, klub ga suspendovao do kraja sezone

Neviđeni skandal potresa NBA ligu, a i njegovom središtu je košarkaš Sakramento Kingsa Rišon Holms koji je pretukao svoju bivšu ženu i šestogodišnjeg sina.

foto: Printskrin/Instagram

Incident se desio 6. februara, ali je tek polovinom marta izašao u javnost, kada je završena policijska istraga i kada je izveštaj stigao do medija. Sakramento kao klub, odmah je suspendovao svog košarkaša do kraja sezone.

Prema navodima američkih medija, Rišon Holms i njegova supruga Alisija vode sudsku borbu za starateljstvo nad sinom. Alisija je optužila Rišona za nasilje u porodici i fizičko zlostavljanje njihovog 6-godišnjeg sina, navodeći da je otac prouzrokovao da dečak iskrvari od udarca u glavu tokom posete 6. februara.

Richaun Holmes posted this on Instagram … pic.twitter.com/AhZim1U6l6 — Jason Anderson (@JandersonSacBee) March 24, 2022

Rišon Holms je odgovorio na optužbe na svom Tviter nalogu, ali je obrisao sve tvitove, bez obzira što su ih mediji snimili. Na njima je pisalo:

foto: Printskrin/Instagram

- Nikada ne odgovaram na optužbe, ali kada je u pitanju moj sin moram da govorim. Moraš da budeš đavo da veruješ u to u vezi sa mnom… Moje srce kuca za mog sina. Živim ovaj život da bih ga video srećnog i nikada ne bih mogao da podignem ruku da mu IKADA naudim. Moj sin me obožava i ja njega obožava. Veza koju delimo je najveća veza koju sam ikada iskusio. Da čujem svoje ime okaljano na njegov račun, ja povlačim crtu! Možete da mislite o meni šta hoćete. I mene lično nije briga. Ali zbog mog sina živim. Ja sam njegov zaštitnik i taj posao shvatam ozbiljnije nego bilo koji drugi. Nikad mu ne bih naudio. Nikad. On je nešto najbolje što mi se dogodilo u životu.

Privremeni trener Kingsa Alvin Gentri rekao je medijima da je upoznat sa celim slučajem oko Rišona Holmsa, ali da ne želi da bilo šta komentariše. Sa druge strane advokatica An Moder, koja zastupa Rišona Holmsa, opisala je optužbe kao „neosnovane tvrdnje“, rekavši za list "Bee" da Aleksis Holms pokušava da potkopa pokušaje njenog klijenta da dobije puno starateljstvo nad njihovim sinom.

Prema pisanju medija iz Kalifornije u SAD Rišon Holms i Aleksis Holms su razvedeni od septembra 2019. godine. Aleksis Holms podnela je zabranu prilaska Rišonu Holmsu u okrugu Sakramento u ime njihovog sina i košarkašu je naređeno da se drži dalje od dečaka dok se ne pojave pred sudijom okruga Sakramento 30. marta.

Rišon Holms (28) je u prvoj godini četvorogodišnjeg ugovora vrednog 46.500.0000 dolara nakon što je potpisao ugovor sa Sakramento Kingsima u avgustu. Bio je miljenik navijača u Sakramentu otkako je potpisao ugovor sa Kingsima kao slobodan agent 2019. Navijači na društvenim mrežama su ponudili različite reakcije, neki su podržavali Holmsa, dok su se drugi saosećali sa njegovom bivšom ženom i detetom.

Kurir sport

Bonus video:

20:51 Nasilje nad ženama mora da prepozna okolina! To nije nečiji privatan problem