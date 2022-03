Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će učiniti sve da najbolji košarkaš NBA lige Nikola Jokić zaigra za Srbiju.

Vučić je gostujući u emisiji "Oko" na RTS-u prokomentarisao mogućnost da Jokić obuče dres Srbije u septembru na Evropskom prvenstvu u Pragu i Berlinu.

"Daću sve od sebe, znam da je on čovek koji će dati sve od sebe da igra za Srbiju. Znam koliko i on i njegova braća vole Srbiju i onoliko koliko budem mogao učiniću da on igra za Srbiju", rekao je Vučić.

Kurir sport