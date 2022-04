GOVORILI SU MI DA JE IVANOVIĆ LUDAK I PSIHOPATA! Jeziva ispovest poznatog Hrvata: Doveo me do smrti, OPERISALI SU MI SRCE 9 SATI

Bivši hrvaski centar Mario Kasun otvoreno je govorio o torturi koju je doživeo dok je sarađivao sa crnogorskim stručnjakom Duškom Ivanovićem.

Igranje za veliku Barselonu za većinu košarkaša je ostvarenje sna, dok Kasun boravak u katalonskom klubu pamti kao najgoru noćnu moru.

Hrvat je igrao za Barsu u periodu kada je trener slavnog kluba bio čuveni crnogorski stručnjak Duško Ivanović.

"Upoznao sam divne ljude, ali možda i najgora moja košarkaška odluka. Praktično me dovelo do smrti i do toga da se sa 28 godina prestanem baviti košarkom. Meni su svi govorili da je Duško Ivanović budala, psihopata i idiot. On je van terena divna osoba, ali na terenu mu se spuste žaluzine", rekao je u popularnom podkastu "Inkubator" Kasun.

Hrvat tvrdi da ga je Ivanović odmah uzeo na zub, jer je odlučio da leto provede sa reprezentacijom.

"Meni je Duško Ivanović rekao da nisam u formi i da svako jutro idem u brdo i da trčim sat vremena pre treninga. Ja sam izgubio 12 kila u sedam, osam dana, prepolovio sam se. Na početku mi je pričao na našem, a posle samo na španskom", tvrdi Kasun.

foto: Profimedia

Bivši as ističe da ga je Ivanović terao da igra i kada je povređen.

"Desila se situacija da sam mesec i po dana igrao, a noga me je tako bolela. To mi je Duško zamerio i rekao mi je da skinem steznik ili da me otera sa treninga".

U sezoni 2007/08 srušio se na terenu i jedva ostao živ.

"On se iživljavao realno nada mnom. Bila je situacija prve godine umesto šest meseci vratio sam se za tri. On je mene poslao u drugu ekipu, a onda se u drugoj sezoni desilo to sa srcem. Vrhunska utakmica na Kanarima, ja nikad bolji, osećam se super, a ovaj se dere, jebe sve po spisku. Dobio sam neki mali udarac u prsa i samo mi je pao mrak na oči i spavanje. Stavili su me na nosila i u bolnicu", otkriva Kasun.

Bivši košarkaš otkriva da je operacija trajala devet sati i da je morao da bude budan.

"Odem u bolnicu na operaciju, a tamo te ne uspavaju, nego ti umrtve telo. Moraš da budeš budan. Rutinska operacija, devet sati! A ja padam od umora, on me šamara da ne zaspim".

Hrvat tvrdi da ga je Ivanović nije posetio u bolnici i da ga je naterao da se vrati na teren sedam dana nakon operacije.

"Jedini koji su me posetili u bolnici bili su Laporta i Zoran Savić. Oporavak je trajao sedam dana, Duško koliko me je voleo naterao da se vratim za nedelju dana. Sad kad razmislim, oterao bih ga u tri pm" kaže Kasun.

Kurir sport/Inkubator/Mondo