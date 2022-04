PRIJATELJU, AKO KAŽEM ŠTA MISLIM, BIĆU U NEVOLJI! Jokić ODBIO da odgovori na pitanje novinara, evo čega se PLAŠI Srbin

Nikola Jokić je bio najefikasniji košarkaš Denvera u ubedljivom porazu od Golden Stejta u prvoj utakmici prvog kola plej-ofa NBA lige.

Aktuelni MVP lige i favorit za osvajanje novog trofeja najkorisnijem košarkašu nakon utakmice je dobio pitanje o različitom kriterijumu suđenja u ligaškom delu i u plej-ofu.

- Prijatelju, mislim da će da me kazne ako odgovorim na to pitanje. Ne mogu da ti odgovorim - rekao je Nikola Jokić.

I tokom ligaškog dela je utisak da Somborac nije dovoljno zaštićen od strane sudija. Srpski centar dobija udarce u svakom napadu pa njegove ruke nakon utakmica izgledaju kao da su ruke nekog MMA borca koji je završio borbu i izašao iz oktagona.

U prvom meču plej-ofa Jokić je samo dva puta išao na liniju slobodnih bacanja iako je, prema mišljenju njegovog trenera, Majkla Melouna, tokom čitavog meča imao čoveka na sebi koji ga je vukao za dres.

Srbin je odbio da odgovori na pitanje o sudijama, ali je prokomentarisao poraz Nagetsa.

- Oni su dobar tim, naterali su me da promašim neke lake šuteve i pored svega toga mislim da su igrali jako dobru odbranu i odlično me čuvali. Moram da budem bolji, jednostavno moram da koristim šanse i ubacujem polaganja i zicere .

foto: AP Photo/David Zalubowski

On je zatim poslao i jaku poruku saigračima kako bi trebalo da se ponašaju u nastavku serije koja će se završiti kada jedna ekipa stigne do četiri pobede, ali i navijačima da se neće predati do samog kraja.

- Hteli smo da budemo bolji, da probamo ukrademo prvu utakmicu i nismo uspeli pa se nadamo da će ovo biti duga serija. Pritisak nije na nama. Mi smo ovde autsajderi (underdogs), ali svakako moramo da se ponašamo kao psi i da se borimo i ne smemo da odustanemo. Nismo danas odustali, samo ovo kažem kao frazu. Oni su bili bolji od nas, trebalo je da smo viši tim i da imamo više skokova, a oni su nas nadskočili. Imali su 20 i više poena iz naših izgubljenih lopti i pobedili nas u svakom aspektu igre - poručio je Jokić.

Sledeća utakmica je zakazana za noć između ponedeljka i utorka.

