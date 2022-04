ALIMPIJEVIĆ PRED PARTIZAN: Niko ne ide na meč da izgubi! Željka je nemoguće KOPIRATI, prilagođava se košarci!

Nekadašnji trener Crvene zvezde svestan je da je Partizan favorit u ovom meču.

"Naravno da niko ne ide na meč da izgubi. Sportski je nadati se, to je prvi postulat svakog sportiste. Čemu trening i utakmica, ako ne postoji nada. Ukoliko tako ne razmišljaš, bolje da ostaneš kući. U isto vreme naravno treba biti realan. Domaći teren je velika prednost Partizana i time se šanse za iznenađenje svode na minimum.", rekao je Alimpijević za " Mondo"

Alimpijević je svestan kakva atmosfera očekuje njegov tim u " Areni".

"Kako da pripremiš ljude za 15.000 ljudi u Areni? Moraš da doživiš to i da budeš zahvalan Bogu što je to doživeo. Smatram da je ta vrsta pritiska privilegija našeg posla. Bolje je da bude tako nego da igraš pred praznom dvoranom. Pričamo o tome, znaju šta je Partizan i šta nosi sa sobom. Objasnićemo mi njima, razgovaraćemo. Dobra je stvar što nam ne dozvoljava ovaj period da se spremimo za svašta nešto. Činjenica je da ću možda bolje ja da ih pripremim nego neki strani trener, jer dobro poznajem sve to i znam kako je igrati tamo", objasnio je Alimpijević.

Analizirao je ekipu Partizana.

"Imaju zdravu, dobru energiju, disciplinu, karakter od ostatka ekipe koji je željan dokazivanja, motivisan, sa jasno definisanim ulogama. Oni će gotovo izvesno završiti drugi u ABA ligi, drugi su bili u grupi u Evorkupu. Sa nekog stanovišta se pričalo da moraju da pobeđuju, osvajaju, ali ja smatram da to nije tačno. To je sve novi projekat, Željko je tek došao. Zašto se podrazumeva uspeh u prvoj godini ako se postavlja neka vizija za budućnost? Ponavljam, tu su lideri i ostatak tima koji to prati."

Ne krije da je Željko Obradović jedan od njegovih trenerskih uzora i mentora, koji mu je puno pomogao na početku karijere.

"Bio je Željko tada u Fenerbahčeu i zahvalan sam što je pristao i što mi je dozvolio da gledam njegove treninge tokom tog mini-ciklusa. To je nešto što ne možete da naučite ni na jednom seminaru. Taj pristup detaljima, odnos prema svemu, imao sam fantastično iskustvo. Detalji? Bilo bi glupo izdvojiti neke, ima gomila detalja. Najveća stvar koju sam primetio je ta da se i posle svih uspeha, devet evropskih titula, on i dalje menja. Prilagođava se košarci. Za trenera je jako bitno kako će reagovati na određene situacije i promene. Ko god bi pokušao da imitira Željka, bio bi samo jedna bleda kopija", kaže on.

Naravno nije moglo bez priče o Crvenoj zvezdi.

"Stvarno ne bih mnogo o tome sada da pričam, to je bilo pre četiri-pet godina. Sve su to ispričane priče. Mogu da kažem samo da sam ponosan na tu sezonu, za sve ostalo o tome će vreme suditi. Drago mi je što sam tada dao šansu nekim mladim igračima koji i dan danas igraju. Zvezda ima sjajnog trenera Dejana Radonjića koji niže uspehe i treba da se priča o njemu i o sadašnjem timu", zaključio je Dušan Alimpijević.

