OBRADOVIĆ PRED MEČ SA BURSOM: Počinje najvažniji deo sezone

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da igrači moraju biti koncentrisani na to da se igra jedna utakmica u osmini finala Evrokupa, kao i da je ovo najvažniji deo sezone.

"Ono što je bitno je da se bude koncentrisan na to da se igra jedna utakmica. Praktično eliminacija. Sistem takmičenja je napravljen još letos tako da smo svesni da je ovo najvažniji deo sezone", rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana dočekaće u sredu u "Beogradskoj areni" ekipu Burse, u meču osmine finala Evrokupa.

Obradović je dodao da je turski klub u seriji dobrih rezultata, i da ekipu sa klupe odlično vodi mladi srpski trener Dušan Alimpijević.

"On je stabilizovao tu ekipu i to se vidi. Ovom prilikom želim i da se zahvalim navijačima Partizana na svemu što su uradili do sada tokom sezone, na toj podršci koja je neverovatna i samo neka tako nastave", rekao je on.

Košarkaš Partizana Zek Ledej rekao je da je Bursa težak protivnik i da će za pobedu morati da ispoštuju savete trenera.

"Ako to učinimo mislim da imamo dobre šanse da završimo meč uspešno. Svi smo uzbudjeni. Plej-of je najbolji period u sezoni. Sada se igra za trofeje, i moramo na terenu da obavimo posao", istakao je on.

Igrač crno-belih Matijas Lesor istakao je da će novi eliminacioni format takmičenja biti dosta zahtevan, ali i da se nada da će navijači doći u velikom broju.

"Oni su dobar tim. Imaju dobre pojedince, koji imaju dosta poena u rukama. Moramo da se fokusiramo i da spremimo dobar plan kako da branimo takav tip napada. Takodje znaju da igraju dobru odbranu, naročito na protivničkoj polovini. Moramo da se pripremimo, da poštujemo pravila i da igramo našu igru", zaključio je Lesor.

Pobednik tog duela će u četvrtfinalu Evrokupa igrati sa boljim iz meča Cedevita Olimpija - Turk Telekom.

Na dan utakmice biće pušteno 1.000 ulaznica, a one će moći da se kupe na blagajni "Beogradske arene" od 17.00.

Duel izmedju Partizana i Burse na programu je u sredu od 20.30.

Beta