ROĐEN U AMERICI, A SANJA DRES SRBIJE Tata mu igrao za Zvezdu, a njega je zvao Partizan! Igrama na koledžu privukao Pešićevu pažnju

Kakav otac, takav sin! Saša Stefanović, sin poznatog srpskog košarkaša Ljubiše Stefanovića, velika je nada naše košarke.

Saša, koji trenutno nastupa za koledž Purdju, otkrio je da je imao poziv da pređe u Partizan, ali ga nije prihvatio jer je želeo da prvo završi studije.

Iako mu je otac igrao u Zvezdi, Saša ne krije da bi voleo da zaigra za tim koji predvodi Željko Obradović.

"Partizan je bio zainteresovan za mene, zvali su mog oca. Ipak, čekala me je poslednja godina na koledžu, završavam master sada. Nadao sam se da će me želeti i sledeće godine, da se neće mnogo promeniti. Nadam se da ću imati priliku, velika je čast da me timovi iz Srbije žele. Moj tata je igrao za Zvezdu, a mene je zvao Partizan. Trener Obradović je legenda, poštujem njegov stil. Ako me ponovo zovu… Držim to u mislima. Takođe, mislio sam da imamo šansu da osvojimo NCAA", rekao je Stefanović u "Košarkaškom podkastu sa Lukom i Kuzmom"

Saša je rođen u Americi, ima 23 godine, visok je 196 centimetara, igra na poziciji beka i i ima sjajan šut za tri poena. Ove sezone prosečno je beležio 10,4 poena po meču.

Otkrio je da mu je san da obuče dres reprezentacije Srbije.

"Selektor Pešić i Dragan Tarlać su obilazili ovde NBA igrače, u kontaktu su sa mojim ocem. Bio sam kratko sa U20 selekcijom. Nisam rođen u Srbiji, nisam odatle, ali odatle potičem – jedan od mojih snova jeste da nosim dres reprezentacije Srbije. Osećam da bih mogao da dodam neku vrednost nacionalnom timu – mnogo odličnih igrača imamo, ali mogao bih da raširim teren, da šutiram", kaže Stefanović i dodaje:

"Nadam se da ću uspeti da igram za Srbiju, da će Pešić i Tarlać nastaviti da budu zainteresovani za mene. Kad god pratim neki sport, navijam za Srbiju, ne za SAD".

Mladi košarkaš je završio kolež i ostaje da se vidi gde će početi svoju profesionalnu karijeru.

Kurir sport/Sport klub