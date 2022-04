JOKIĆ? MOŽEMO SAMO DA SE POMOLIMO! Trenera Golden Stejta USRED UTAKMICE pitali o Srbinu, njegov odgovo je nasmejao sve (VIDEO)

Trener Golden Stejta, Stiv Ker, nasmejao je komentatore susreta Denver Golden Stejt.

Ker je odgovarao na pitanje novinarke nakon prve četvrtine u kojoj je Nikola Jokić postigao 18 poena. Novinarka je posle prvih 12 minuta upitala trenera Golden Stejta kako će njegova ekipa zaustaviti Srbina.

- Samo ćemo da se pomolimo - rekao je Ker i izazvao smeg, a potom dodao:

- Poslali smo puno na njega, on je sjajan igrač. Zato je važna naša taktika. On će doći do svojih poena i skokova. Ne možemo samo da ga fauliramo i šaljemo na liniju slobodnih bacanja - poručio je Stiv Ker.

Steve Kerr on how to stop Jokic “Just pray” pic.twitter.com/Yf7nI2hVdT — Hoops (@Isaac2Garcia) April 24, 2022

Sve što se dogodilo u prvoj četvrtini, dogodilo se nakon što je Jokić već u prvom minutu dobio nezgodan udarac u lice od Drejmonda Grina.

Srbin je dobio vidljiv trag ispod oka, ali to mu nije smetalo da razbije Golden Stejt u prvoj deonici.

Kurir sport