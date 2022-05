MICIĆ PRED FINALE EVROLIGE: Privilegija je biti u finalu, ali je još lepše kad se osvoji trofej

Košarkaš Efesa Vasilije Micić rekao je da je privilegija ponovo biti u finalu fajnal-fora Evrolige, ali je istakao da je još lepši osećaj osvojiti trofej i da će njegov tim u predstojećem finalu protiv Real Madrida morati da ostane miran i fokusiran do samog kraja.

"Presrećan sam zbog novog iskustva igranja u finalu. Uvek je drugačije, ali je privilegija. Oba tima su imala sjajnu sezonu, srećni smo što smo tu", rekao je Micić na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

"Osećaj je sjajan doći do finala, ali osećaj je još lepši kada osvojite trofej. Ne nedostaje nam motivacija, apsurdno je pričati o tome, svi smo spremni, moramo da ostanemo mirni i fokusirani", dodao je on.

Košarkaši Efesa pobedili su juče u polufinalu ekipu Olimpijakosa sa 77:74 trojkom Micića uz zvuk sirene, a sutra će trofej prvaka Evrope braniti u duelu sa Real Madridom u finalu.

Srpski košarkaš je istakao da je očekivao da će ga faulirati u poslednjem napadu, pre nego što je postigao pobedničku trojku.

"Iskreno, očekivao sam faul jer smo se mučili smo se sa bacanjima, ali kada sam video da se to neće desiti imao sam u glavi utakmicu u Pireju. Hteo sam da šutiram u poslednjoj sekundi, da nemaju vremena za napad... Nije bio čist šut ali je ušao", rekao je on.

Micić je istakao da mu je drago što predstavlja Srbiju u svom gradu na dogadjaju kakav je fajnal-for. Dodao je da je priča iz prošle godine o srpskom mentalitetu malo preuveličana.

"Ali, mi generalno kao nacija imamo pozitivan stav u teškim situacijama i volimo da preuzimamo odgovornost. Odrastao sam sa igračima koji su to radili i nadao sam se da ću i ja biti u toj poziciji. Nisam imao puno prilika da rešavam utakmice kao juče, ali je jako lep osećaj i mnogo mi je drago što se to desilo ovde", rekao je Micić.

Micić je u drugoj četvrtini polufinala pretrpeo udarac, ali je, kako je naveo, našao način da bude u igri.

"Videćemo za sutra, ali mislim da nije ništa ozbiljno", rekao je srpski košarkaš.

On je naveo da je na fajnal-for stigao fizički "rovit", ali da se trudi da sve rešava u hodu što je brže moguće.

"Nakon tog udarca sam se malo uplašio jer je bitna utakmica, a znao sam da imamo problem sa rotacijom na bekovima, ali sam ostao miran i pronašao malo drugačiji stil igre u drugom poluvremenu", rekao je Micić.

"Bez obzira na neke promašene šuteve, osećao sam se dovoljno dobro da mogu da iznesem utakmicu do kraja. Imao sam odličnu pomoć Šejna u prvom poluvremenu, Brajant nas je potom dodatno ohrabrio za sam finiš utakmice. To je sve deo ove igre i moramo da se nosimo sa tim da bismo bili pravi i na ovom nivou", dodao je on.

Finale fajnal-fora Evrolige izmeĐu Efesa i Real Madrida igra se sutra od 19.00 u Beogradskoj areni.

(Kurir sport/Beta)