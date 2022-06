ZBOG 200 USIJANIH GLAVA KOŠARKA GUBI MNOGO! Vlade Đurović: Ne slažem se sa odlukom sudija, bila je vrlo PROBLEMATIČNA!

Iskusni košarkaški stručnjak Vlade Đurović govorio je o incidentima koji su obeležili finalnu seriju regionalne ABA lige.

Crvena zvezda je osvojila šampionski trofej u ABA ligi, pošto je u odlučujućoj petoj utakmici finalne serije savladala ljutog rivala Partizan sa 80:77.

Nažalost, i ovaj meč ostao je u senci sramnih incidenata.

Zbog skandaloznih ispada navijača majstorica velikog finala završena je pred praznim tribinama, što se nimalo nije dopalo Đuroviću.

"U ovoj ABA ligi nije bilo prekida, izbacivanja publike ni u jednom gradu, sem u Beogradu. Znači da nešto kod naše publike nije u redu, pogotovo kada igraju Partizan i Zvezda. Od 6.000 ljudi dođe 5.800 normalnih, koji dođu da gledaju utakmicu sa suprugama, sa decom, plate ulaznicu i onda onih nekih 200 dođe i napravi incidente, gađa. Pa zbog njih svi izađu. Ti ljudi koji su došli tako mirno da gledaju, i koji nisu ni galamili neće ni doći idući put. Tako košarka gubi mnogo", rekao je za "Sputnjik" Đurović.

Đurović ističe da je tužno što su igrači Zvezde slavili titulu u praznoj dvorani.

"Publika otišla, oni osvojili pred praznom dvoranom. To je jedan problem sa nekim ljudima koji su tvrdoglavi, to je primitivizam, to nema ni u jednoj zemlji da se gađaju sudije. Sa druge strane, sudije su mogledrugačije da razmišljaju. Mogli su da sklone donji deo tribina, da ostane gornji nivo, a ne celu dvoranu, da ne budu toliko rigorozni. Najlakše je kao: "´ajde svi napolje". Ne slažem se ni sa time. Nije bila jedina moguća odluka, to je bila vrlo problematična odluka", ističe iskusni trener.

Proslavljeni stručnjak ističe da sve što se dešavalo veoma šteti ugledu naše košarke.

"Sve to što se dešavalo, prekidi, smetaju i igračima. Odu u svlačionicu, ne znaju kada će da se vrate, da li će da se vrate, pa se zagrevaju, pa istežu, pa je toliko dugo trajalo da je mnogo ljudi ugasilo televizor nije više ni gledalo. Znam, bio sam u Tuzli četiri dana, znam koliko se Arena gleda u Bosni, pa su mi i deca prilazila i pitala šta će da bude u finalu. Bez obzira što je to Federacija, opet su podeljeni na Zvezdu i Partizan. Deca mala gledaju, 23 časa nije završeno ni poluvreme. Pa, čekaj... Odu ljudi da spavaju. To mi se ne dopada. To su udarci na košarku, zbog nekih usijanih glava", konstatuje Đurović.

