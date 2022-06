NEĆEMO GLEDATI PARTIZANU KROZ PRSTE! Prvi čovek KLS šokiran potezom crno-belih: SRAMOTA, naneli su veliku štetu srpskoj košarci!

Kao i većina ljubitelja košarke, predsednik KLS-a, Aleksandar Grujin, šokiran je potezom crno-belih.

- Iskreno, veoma smo iznenađeni ovakvom odlukom Partizana. Ne postoji aposlutno ni jedan jedini razlog za tako nešto. Ovime je nanesena ogromna, izuzetna šteta srpskoj košarci, ligi ali i državi Srbiji, koja puno ulaže u naš sport - rekao je Grujin i dodao:

- Što se nas tiče, o ovome će se izjasniti predsedništvo i članovi lige. Svi akti će biti primenjeni i neće biti nikakvog aboliranja i gledanja kroz prste, jer ovo je velika sramota.

Prema pravilniku KLS, Partizan bi zbog istupanja trebalo da zaigra dva ranga niže.

- Kao što sam rekao, biće primenjeni apsolutno svi akti i članovi pravilnika - rekao je Grujin za Sportal.

Grujin je poručio da do danas nije stigla nijedna zamerka Partizana, kao ni žalba, primedba i da je liga o mogućnosti neigranja saznala preko medija.

- Nije bilo nikakvog zvaničnog obraćanja iz KK Partizan. Međutim, negde u aprilu krenula je ta kampanja u medijima protiv lige, razna spinovanja. Da li je to povezano sa neostvarivanjem klupskih ambicija to ne znam, ali indikativno da je to počelo posle utakmice sa Bursom. Usledili su napadi na nas zbog propozicija koje su iste godinama (da je rangiranje povezano sa plasmanom u regularnom delu ABA lige), koje su potvrđene pre početka sezone i nedavno na sastanku u aprilu. Mi smo naravno otvoreni za sve predloge Partizana, ali tražiti fajnal-for umesto plej-ofa dva meseca pre početka je potpuno van svake logike i procedure. Dakle, nije problem da se nešto predloži, ali ovde je sporan tajming - objasnio je Grujin.

