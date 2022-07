PEŠIĆ POZVAO NA MOBILIZACIJU: Nama je sad svaka utakmica kao zadnja

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić detaljno je analizirao poraz od Belgije na kraju prvog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija je u Nišu izgubila rezultatom 74:73 i tako dodatno zakomplikovala svoj put na Mundobasket.

- Naša situacija je bila vanredna i pre ovog prozora, ništa se nije promenilo. Hoće li ta situacija da nas sve zajedno, igrače i trenere, dovede u momenat da mi moramo da znamo da samo sa dobrim pripremama možemo da kompenzujemo nedostatak uigranosti? Mi u Srbiji znamo kako gledamo na poraze, euforični smo u obe situacije. Ja i sada znam gde se nalazimo, biće teško sigurno, to sam rekao i pre početka prozora. Rekao sam da je naša situacija alarmantna, da ne možemo da računamo na sve igrače, da ne kažem najbolje... Imamo nedovoljno vremena da se pripremimo, to se videlo večeras. Bilo je i dobrih stvari, i naših grešaka, ali to je sastavni deo igre. Nismo imali kontinuitet, to nam se desilo i u Rigi, gde smo igrali do jednog momenta i onda smo jednostavno izgubili snagu. Počeli smo da pravimo greške u napadu i odbrani, puno izgubljenih lopti, i kada igraš protiv jednog tima kakva je Letonija, koja već dve godine igra zajedno, jednostavno ja toliko loš trener nisam, ali uigrati tim za tako kratko vreme.. Pritom igraš protiv Belgije koja je igrala košarku na visokom nivou. Naravno, to nije najbolja reprezentacija, kao Španija i Francuska, pa i Slovenija, ali ta uigranost, to je ono što Belgija ima, a mi nemamo. Pokušali smo da velikim angažovanjem igrača kompenzujemo, međutim nije nam uspelo. Ostaje nam da vidimo kako ćemo dalje. Moraćemo da svi zajedno razmislimo, i oni koji su ovde i koji nisu. Rekao sam da ne možemo da izađemo samo zbog toga što smo Srbija, vidite sa kakvim samopouzdanjem je Belgija igrala. Potrebno je još nešto više od same želje. Nama je sad svaka utakmica kao zadnja, moramo da sve dobijemo. Moramo da se pripremimo za te dve utakmice u zadnjoj nedelji avgusta, i da probamo da pobedimo prvo jednu, pa drugu utakmicu. Posle toga ide Evropsko prvenstvo, a nakon toga o tom po tom.

Pešić je zatim posebno opisao finiš meča.

- Nismo donosili najbolje odluke, oni su napravili seriju 9:0, posle smo mi napravili nekoliko grešaka iz prevelike želje da što pre završimo utakmicu. Nismo uvek donosili dobre odluke, pre svega u napadu, oni su napali preko plejmejkera i centra koji su danas bili najbolji igrači. Napali su nas iz pik en rola, što je delovalo dosta dobro. Branili smo dobro, ali smo nakon toga pali, pa su nam dali nekoliko lakih koševa zbog kojih su se vratili u igru. Mi smo u napadu želeli prebrzo da završimo, možda sam i ja trebao malo više da preuzimam odgovornost, da tražim da ja pozovem neki napad i zatražim da odigraju nešto drugo, ali to je to.

Pešić je na kraju poslao jasnu poruku.

- Nikada nije dobro kad se izgubi, niko ne voli to, pogotovo ne mi u Srbiji. Mislimo da smo još uvek najbolji na svetu, a definitivno nismo. Moramo da budemo svesni naših mogućnosti i da svi igrači i treneri koji su ovde, a i oni koji nisu, trebaju da znaju da igramo sa timovima koji imaju iskustvo. Oni nemaju igrača iz NBA i Evrolige, ali imaju igrače koji igraju u Francuskoj i Španiji, to su sve dobri igrači i stavljeni u jedan sistem. Oni dugo igraju ovakav način takmičenja, a mi kvalifikacije uzimamo kao nešto što moramo da igramo, za razliku od njih, kojima je to najvažniji deo takmičenja. To su dva različita prilaza. Nikad nije dobro kad se izgubi, ali ovaj poraz je jedan znak da mi moramo svi da se zbijemo i da, ako želimo da imamo reprezentaciju koja postiže očekivane rezultate, uspeha neće biti na ovaj način. Možda to neko može bolje, ali ja ne mogu.

