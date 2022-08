KARIJEV SPISAK ZA KLJUČNE MEČEVE: Svetislav Pešić pred duele sa Grčkom i Turskom saopštava na kojih 12 igrača računa

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić obraća se javnosti na konferenciji za medije pred mečeve sa Grčkom i Turskom.

Tom prilikom saopštiće i spisak igrača na koje računa u ovim utakmicama, a ostaje da vidimo da li će taj sastav putovati i na Evropsko prvenstvo.

foto: @starsport

Kapiten košarkaša Srbije Vladimir Lučić prvi se obratio na konferenciji za medije.

"Dočekujemo dobru ekipu Grčke. Atletski sa braćom Adetokumbo i prvom zvezdom tima Janisom očekujemo težak meč. Svesni smo važnosti ne samo ove utakmice nego i svih ostalih u ovim kvalifikacionim prozorima", rekao je Lučić, a potom reč prepustio strategu Orlova.

"Prva runda je završena, sve je poznato, nismo se tu nešto proslavili. Uvek postoje razlozi, objektivni i subjektivni. Ono što je važno da se kaže ja ne bih potcenjivao sve te prozore koje smo igrali. Kroz ta tri prozora prošlo je 23 igrača što je apsolutni rekord svih vremena. To je loše jer nismo ostvarili kontinuitet sa jedne strane, a sa druge strane trener je imao priliku da vidi šta se to dešava u Srbiji, Da vidi šta je ostalo od sistema, dobili smo kompletniji uvid, da toga nije bilo možda ne bi znali da neki igrači postoje", rekao je selektor na početku obraćanja.

Selektor Pešić se potom osvrnuo i na prvog protivnika Srbije - selekciju Grčke.

"Grčka nikada u istoriji nije imala ovako moćan tim. Naravno nemaju kontinuitet generacije Galisa i Janakisa, ali ovo je sigurno najbolja reprezentacija koju Grčka ima i oni su najozbiljniji kandidati za medalju. To je atletika, izuzetna brzina, ne samo kad je u pitanju Janis nego i oba njegova brata. Imaju ogromno iskustvo, to su igrači kao Slukas, Kalates i Papanikolau koji su prošli sito i rešeto. To su i Agravanis, Kasadakis, takođe koji su igrali Evroligu i koji su svašta prošli. To je sve jedna dosta dobra ekipa, ali nismo ni mi loši, mi smo dosta dobri. Nadamo sa da će to što smo radili biti dobro i da će biti puna dvorana. Sutra smo favoriti jer je puna dvorana i očekujemo jednu maksimalnu podršku", kaže je Pešić.

Srbija dočekuje Grčku u četvrtak od 20 časova u Štark areni, a potom u nedelju gostuje Turskoj u Istanbulu od 19 časova.

