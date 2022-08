PEŠIĆ EMOTIVAN KAO RETKO KADA: Skoro nije viđena ovakva utakmica u Beogradu! Ovo su MOJI LAVOVI!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić analizirao je trijumf nad Grčkom na startu druge faze kvalifikacija za Mundobasket.

Srbija je u Beogradu pred oko 20.000 gledalaca savladala Grčku posle produžetka sa 100:94.

- Odigrali su meč za divljenje, to su moji lavovi, pravi su lavovi bili večeras - poručio je Pešić.

On se prvo zahvalio publici.

- Želim da izrazim zahvalnost našim navijačima. Igrati u ovakvoj atmosferi je neverovatna motivacija za svega, za tim, za trenere, za sve... Odličan meč od oba tima, pokazali su i jedni i drugi da se ne predaju do kraja. Dokazali su karakter, mislim da smo mi bili samo malo bolji i zbog toga smo pobedili meč, kao i zbog podrške navijača koja je prevagnula na našu stranu.

Pešić je zatim dodao.

- Skoro u Beogradu nije viđena ovakva utakmica, nisam eurofirčan. Ovakvu utakmicu, pred ovakvim auditorijumom, gde su praktično svi igrali i borili se do kraja, publika i igrači svi zajedno, dva izuzteno jaka tima... Ono što sam ja rekao i na konferenciji, vi se smejte, znam da se i meni smejete, slušajte me, ovo je najbolja ekipa u Evropi. To je večeras demonstrirala. Demonstrirala je ono što čini jednu fantastičnu ekipu, atletika, ogromno iskustvo, moral koji nama nije falio, ali sad pričam o Grčkoj, vratili su se nekoliko puta, a mi smo to izdržali, to znači da je naša ekipa puna morala, što je važno u ovakvim utakmicama. Mislim da je realno sada večeras da se daju neke ocene zašto smo pobedili. Obično kada se izgubi, pita se zašto, a on mora da plače, objašnjava, što mora više... Što smo pobedili, odmah da kažem, to je ta podrška koju smo imali, koja je dala ogromnu energiju, a drugi razlog je da smo mi među najboljima sa bekovima, Slukas i Kalates, isključili smo ih potpuno. Slukas je poznat da ovakve utakmice dobija, a naši momci su ih uzeli pod svoje. Drugi razlog je da je tim pobedio. Vi ste videli šta je Kalinić uradio, da ga ne hvalim, ne udvaramo se, kažem ono što je, on je dao šest poena, sedam asistencija, baš kao i Lučić.

Kurir sport