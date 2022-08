OBRADOVIĆEV PRESEK PRIPREMA: Avramović neće moći da nam pomogne na početku sezone! Ja sam uvek uz reprezentaciju!

Košarkaši Partizana nedavno su započeli pripreme za predstojeću sezonu u kojoj će se nakon osam godina pauze ponovo zaigrati u najjačem evropskom takmičenju - Evroligi.

Trener crno-belih Željko Obradović u razgovoru za "BC Partizan" osvrnuo se na dosadašnji rad sa ekipom.

"Sve ono što je neophodno da se uradi u prvoj sedmici, probali smo da uradimo. Upoznavanje sa nekoliko novih igrača, radimo na stvarima koje su bitne što se tiče filozofije igre, kako u odbrani tako i u napadu. To je ono što je obeležilo ovaj rad. Pozitivno je to što su svi došli u veoma dobroj spremi. Najbolje će se sve to prikazati kad krenemo da igramo prijateljske utakmice. Tu isplivavaju šta smo dobro, radili, a šta ne", rekao je Obradović

Obradović je otkrio da zbog povreda neko vreme neće moći da računa na Avramovića i Glasa.

"Situacija je takva da Avramović i Glas neće moći da nam pomognu na početku sezone", rekao je trener crno-belih.

Željko je prokomentarisao i neverovatno interesovanje navijača za sezonske ulaznice košarkaškog kluba.

"To je stvar koju je klub uradio, ja samo mogu da kažem ako je toliki broj sezonkih karata prodat da je to na neki način poruka nama, meni i igračima, da oni veruju nama i da to poverenje ostane na tom nivou. To je nešto fantastično ako imaš toliku podršku i znaš da ljudi kupuje karte, kupuju sa nekom verom da će videti nešto što nisu videli osam godina i da će to da izgleda pristojno. Mi mora da uradimo da posle svake utakmice navijači budu zadovoljni u odnosu na ono što smo mi probali da pružimo na terenu i mi ćemo nadam se uraditi sve da to tako bude."

Partizan će posle duge pauze konačno zaigrati u Evroligi.

"Kada se pogleda raspored Evrolige, on iziskuje ogromnu energiju. Biće veoma naporno i na pripremnom periodu ćemo morati da igramo na taj način – znači svaki drugi dan utakmica. Što znači da ćemo imati jedan dan za pripremu što nije lako. Imamo iskustva iz prošle godine da kada smo imali tri ili četiri treninga pred utakmicu, to je izgledalo dobro, a kada smo imali dan, to je bilo veoma teško. Na tome ćemo raditi i moraju da shvate da će svi moći da igraju", rekao je Obradović.

Bivši selektor naše reprezentacije poželeo je sreću Orlovima na Evropskom prvenstvu.

"Osim toga što ćemo im poželeti sve najbolje na EP, trebalo bi im čestitati na onome što su uradili sad. Dve teške utakmice protiv Grčke i Turske koje daju nadu da će u nastavku biti bolje. Ja sam lično uvek uz reprezentaciju", poručio je trofejni stručnjak.

Kurir sport