MEGA POČINJE DESETU SEZONU NA JADRANU: Najmlađi tim u Evropi cilja plej-of !

Utakmicom protiv FMP-a u ponedeljak 3. oktobra, ekipa Mege započeće 10. jubilarno učešće u ABA ligi. Mega će ponovo imati najmlađi tim ne samo u regionu, već u čitavoj Evropi sa prosekom od 20,1 godina, ali to ni na koji način neće umanjiti ambicije.

“Ciljevi su nam isti. Razvoj mladih igrača i samog tima nije moguć bez težnje za pobedom na svakoj utakmici. Pokušaćemo da budemo što konkurentniji svim ekipama, a primaran plan je plasnman u plej-of u kome će od ove sezone učestvovati osam timova. Smatram da je to odlična stvar i da će doprineti da liga bude takmičarski još zanimljivija do samog kraja. Svaku šansu da uradimo i nešto više pokušaćemo da iskoristimo. I prošle sezone znali smo da iznenadimo favorite, zabeležili smo velike pobede protiv Budućnosti, Cedevita Olimpije i Partizana. Verujemo da dobre rezultate možemo da zabeležimo i ove sezone i za to smo se temeljno pripremali ”, počinje priču Goran Ćakić, koji već deceniju obavlja funkciju generalnog menadžera Mege.

Ekipa je doživela velike promene u igračkom kadru, ali i u stručnom štabu:

“Izuzetno smo ponosni što smo i ovog leta iz naših redova imali igrače na draftu. Nikola Jović ne samo da je izabran od strane Majamija već je i potpisao ugovor sa ekipom sa Floride. To je najbolji dokaz ispravnosti i kvaliteta rada sa mladim igračima koji su zaštitni znak našeg kluba. Tim će biti mlađi nego ikad, ali siguran sam da će iz utakmice u utakmici ekipa rasti i da će ti mladi igrači napredovati”, rekao je Ćakić i potom dodao:

“Uz veoma mladu ekipu sada je tu i mladi trener Marko Barać, kao i njegov pomoćnik Tomislav Tomović, dok je Vule Avdalović preuzeo OKK Beograd. Tim menadžer je Novica Veličković, koji se tako vratio u Megu kojoj je svojevremno mnogo dao i kao igrač. Svi su se lepo uklopili u Megin sistem, kockice se slažu i svi sa mnogo energije i entuzijazma očekujemo start nove sezone”.

Kao i prethodnih godina, leto u taboru Mege bilo je veoma radno.

“Sa treninzima več po tradiciji smo krenuli među prvima, još 1. avgusta. Pre svega što imamo veoma mladu ekipu kojoj je potreban duži period kako bi se spremila za veoma zahtevno takmičenje u ABA ligi, ali i zbog činjenice da smo i ove godine imali tu čast da odmerimo snage sa najboljim američkim univerzitetima. Umesto tardicionalnog odlaska na Bahame, bili smo rivali Univerzitetu Virdžinija u italijanskom Portofinu, na njihovoj turneji. Ne samo pobedama već i veoma dobrom igrom smo još jednom potvrdili visoku reputaciju koju imamo sa one strane Atlantika i na to smo veoma ponosni”, kaže Ćakić i potom dodaje:

“Bili smo učesnici i izuzetnog jakog turnira - VTB Superkupa u Moskvi. Nažalost nismo bili u kompletnom sastavu, odsustvovali su Đurišić i Kobziski, ali igranje na tako kvalitetnom turniru će nam mnogo značiti. Sve to su bile veoma jake provere, uspeli smo da budemo konkuretni i mislim da je to dobar predznak da spremni ulazimo u novu sezonu”.

Mega će četvrtu godinu uzastopno svoje mečeve kao domaćin u ABA ligi igrati u Hali sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu.

“Poslednje dve godine nažalost je obeležila pandemija virusa korona. Nadam se da je to sada konačno iza nas i zato nam je želja da Novobeograđani ove takmičarske godine u što većem broju dolaze na naše utakmice. Iz tog razloga omogućili smo da na većinu mečeva ulaz bude besplatan. Mega je mesto gde evidentno stasavaju igrači za najkvalitetniju ligu sveta – NBA, publika ima priliku da uživo gleda buduće zvezde svetske košarke zato se nadamo da će tribine biti ispunjene, a mi ćemo se potruditi da igramo borbenu i atraktivnu košarku u kojoj će posetici uživati”, zaključio je Ćakić.

Kurir sport