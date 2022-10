PRESUDILA AGRESIVNA ODBRANA! Jovanović: Svi znaju kakve probleme imamo, pokazali smo karakter

Trener Crvene zvezde Vladimir Jovanović bio je zadovoljan nakon teške pobede protiv Budućnosti u ABA ligi. rezultatom 69:65.

"Zaista prvo bih se zahvalio i čestitao igračima na velikom požrtvovanju jer smo mi u rotaciji bili bez tri jako važna igrača na pozicijama jedan i dva. To se osetilo i kroz igru i kroz neku nesigurnost i kroz pad, ali i pored toga smo pokazali karakter kada su oni napravili tu seriju u drugom delu i preokrenuli. Tada smo mi odigrali najbolju odbranu, bili najagresivniji i zasluženo pobedili. Ostaje nam ovo malo vremena da se oporavimo i da probamo da budemo još bolji na sledećoj utakmici. Da ne zaboravim zahvalio bih se publici na velikoj energiji i podršci, posebno u poslednjoj četvrtini. Pozivam ih da dođu u četvrtak da zajedno napravimo sjajnu atmosferu", rekao je Jovanović.

Zvezda je imala problema u organizaciji napada.

"Ja sam rekao u uvodnom delu kakve mi probleme imamo. To što šutiramo, moramo da šutnemo da bi dali koš neki. Sve su to akcije, ali da ne ulazimo u dublju neku analizu, imali smo sigurno neke probleme, ali mi smo u prvom poluvremenu dali 43 poena uz veliki broj asistencija. U drugom poluvremenu smo pokazali veliku energiju, mada smo pali, ali pogledajte kakva se odbrana odigrala poslednjih pet minuta."

foto: Starsport

Osvrnuo se i na učinak Miroslava Raduljice.

"Mi smo smatrali da imamo prednost na Miroslava u nekim segmentima, on ih je praktično sam uveo u bonus, dao je poene..."

foto: Starsport

Prokomentarisao je i Džejlena Adamsa.

"Ja sam to nebrojeno puta rekao, ja sam to video, svi vide da mu treba neko vreme da se adaptira da klikne i da pružu sve što može. Kada će to biti? Ne znam, ali nadam se uskoro. Sigurno da ima kvalitet i da će da ga pokaže."

Meč je bio pun tenzija što je već uobičajeno kad igraju ova dva rivala

"Poklopilo se tako. Obe ekipe su htele pobedu, a oni su imali sedam dana da se pripreme, dok smo mi posle Efesa imali jedan dan pauze, jedan trening i ovaj meč. Jedva čekam i ja i igrači debi na evroligaškom terenu."

Povratak Nedovića i Dobrića očekuje se uskoro. Ima li napretka u oporavku?

"Ima kako, nema pomaka bilo bi problem da nema, ide nabolje sve i očekujemo ih uskoro", zaključio je Jovanović.

Kurir sport