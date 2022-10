BEZ DUŠMANA NIJE MOGUĆE - ZNAM ODAKLE TE PRIČE DOLAZE! Selektor Pešić ponovo pričao o "slučaju" Teodosić!

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je katastrofu na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u košarci.

Nakon perfektno odigrane grupne faze takmičenja usledio je šok u osmini finala - Orlovi su doživeli bolan poraz od Italije i neslavno završili učešće na Evrobasketu.

Igrači su se iz Berlina vratili bez selektora Svetislava Pešića, koji je ostao u Nemačkoj. Ako se izuzme intervju za sajt KSS, selektor se nije oglašavao povodom debakla reprezentacije.

Konačno je odlučio da prekine ćutnju i žestoko uzvrati svima koji su ga napadali.

foto: Starsport©

Naime, Pešić se u emisiji "Top gol by Baho" osvrnuo na dešavanja na Evrobasketu, brojne kritike nakon neuspeha, ali i odluku da skloni iz tima iskusnog Miloša Teodosića.

Pešić je ponovo istakao da Miloša nije "odstranio" zbog nediscipline.

"Znam odakle te priče dolaze i zbog toga me to previše ne dodiruje, ja sam kao i svi drugi. Svi smo mi isti i pomalo različiti. Posao trenera je da donosi odluke. Njega je neko pozvao, postavio ga, taj trener je to prihvatio i samim tim što je to na obostrani dogovor napravljeno, podrazumeva se da taj trener preuzima odgovornost", kaže Pešić i dodaje:

"Pogrešno je apsolutno i namerno, ali to je medijima zanimljivo... Teodosić nije odstranjen niti zbog discipline niti zbog nediscipline, ja sam to na precizan način objasnio i Milošu i javnosti".

Pešić i dalje smatra da je doneo odluku koja je bila najbolja za ekipu.

"Ali dođe trener i shvati da ekipa treba da ide u ovom pravcu, a za to su potrebni ti detalji na velikoj slici. To što sam ja vređan, omalovažavan, od određenih mojih kolega ne dodiruje me. Jer kakav bi bio život bez dušmana? Prema tome, bez dušmana nije moguće! On može i da se okrene kao pokretačka motivaciona snaga. Međutim, pošto me dušmani ne dodiruju, ja se ne bavim njima", poručio je selektor Pešić.

Kurir sport