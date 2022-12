LUDILO MORA DA STANE! KK Partizan pozvao na fer navijanje pred prvi evroligaški večiti derbi (VIDEO)

Košarkaški klub Partizan je pred prvi evroligaški večiti derbi u istoriji pozvao svoje pristalice da fer navijaju.

Crno-beli su izbacili i spot u kome trener Željko Obradović i igrači apeluju na navijače da poštuju Crvenu zvezdu, koja u četvrtak gostuje u Štark Areni.

"Zašto, kada su oni gađali nas...bacali to,to i to", "Zašto da ih ne vređamo, kada našem treneru i igračima godinama viču to, to i to...?!". Svako može da pronađe mnogo razloga da ne posluša naš apel i pronađe opravdanje zbog kog u četvrtak neće navijati sportski! Ali to LUDILO JEDNOM MORA DA STANE! Ludilo koje se godinama gaji, zaliva i podgreva sa mnogo strana...

DOSTA JE! Pokaži da te pokreće ljubav, a ne gnev! Pokaži da voliš Partizan i pomozi mu da pobedi na terenu i na tribinama! Mi smo jedno...pokažimo da smo najbolji! Nema revanšizma, nema opravdanja! Srce, ruke, glas! Samo za Navijaj sportski!", kaže se u objavi KK Partizan.

Derbi je na programu u četvrtak u Štark Areni, a početak je u 20.30.

Kurir sport