OBRADOVIĆ OTKRIO ŠTA JE REKAO IGRAČIMA U POLUVREMENU: Trener Partizana posle pobede nad Efesom navijače zamolio OVO

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je večeras da je ekipa konačno odigrala dobro u završnici, kao i da se nada da će pobeda nad Efesom dati samopouzdanje igračima.

"Odigrali smo utakmicu defanzivno na način na koji smo trenirali. Kao i svaka utakmica ima i uspona i padova, ali smo držali tu agresivnost i konačno jednu završnicu uspeli da privedemo kraju i pobedimo", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradskoj areni sa 82:79 (14:10, 14:27, 25:17, 29:25), u utakmici 14. kola Evrolige.

Efes ima polovičan učinak posle 14 utakmica, dok je Partizan upisao petu pobedu ove sezone u Evroligi.

Obradović je dodao da je ipak bilo grešaka i u završnici ove utakmice.

"Stvarno se nadam da će ova utakmica pomoći ekipi da stekne samopouzdanje. Verujem da imamo dosta kvaliteta da možemo da igramo protiv svih timova", istakao je on.

On je rekao da je pričao sa igračima posle serije loših rezultata i da je motivacija najvažnija u košarci.

"Igraš Evroligu i moraš da daš sve od sebe. Večeras smo dali sve od sebe. Želim da se zahvalim navijačima, ta podrška nosi tim. Molim ih da i dalje podržavaju tim", dodao je on.

Trener Partizana rekao je da je igračima na poluvremenu objasnio da je Efes do vođstva došao zahvaljujući njihovim greškama.

"Molio sam igrače da veruju na poluvremenu", istakao je Obradović.

Obradović je dodao da se ne obazire na kritike, kao i da svako ima pravo na svoje mišljenje.

"Meni je važno mišljenje mojih igrača i članova stručnog štaba. To je njihovo pravo, do mene to ne dopire", ocenio je on.

Kazao je da niko ne može da ga kritikuje koliko može on sam sebe, a kao uzrok loših rezultata u prethodnom periodu vidi greške i dekocentraciju u završnicama.

Obradović je rekao da povratkom Alekse Avramovića očekuje bolju igru u odbrani i ističe da je ponovo bilo problema u defanzivnom skoku tokom prvog dela meča.

Trener crno-belih ocenio je da su tokom druge četvrtine imali mnogo promašenih otvorenih šuteva.

"Sporo smo ulazili u napade, 4/18 smo šutirali za tri. Pobedili smo zato što smo imali dobar šut za dva i što nismo promašili nijedno bacanje", dodao je on.

Osvrnuo se Obradović i na 22. godišnjicu od ubistva Harisa Brkića, bivšeg kapitena Partizana, za kojeg je rekao da je bio veliki talenat, a takodje je pohvalio navijače za minut ćutanja preminulom fudbaleru i treneru Siniši Mihajloviću.

"To je primer kako se ponašaju navijači Partizana. Mislim da je navijanje bilo fantastično... Molim ih da nastave da bodre tim i ostave druge stvari po strani", rekao je Obradović.

Partizan će naredni meč igrati u ponedeljak u ABA ligi protiv FMP-a, a termin utakmice je pomeren za 18.00. Crno-beli u sledećem kolu Evrolige gostuju Fenerbahčeu.

