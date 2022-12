KONTROLISALI SMO MEČ DO 3 MINUTA PRED KRAJ: Trener Efesa preuzeo odgovornost za poraz od Partizana

Trener košarkaša Efesa Ergin Ataman rekao je večeras da je njegova ekipa kontrolisala utakmicu tokom većeg dela meča, i da je poraz uvek njegova odgovornost.

"Bila je odlična utakmica, kontrolisali smo meč sve do poslednja tri minuta. Igrali su veoma agresivnu odbranu... Kad se izgubi to je moja odgovornost, to su moje greške", rekao je Ataman na konferenciji za novinare.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradskoj areni sa 82:79 (14:10, 14:27, 25:17, 29:25), u utakmici 14. kola Evrolige.

Dvostruki uzastopni prvaci Evrope imaju polovičan učinak posle 14 utakmica, dok je Partizan upisao petu pobedu ove sezone u Evroligi.

Pohvalio je Ataman ekipu Partizana i odličnu atmosferu u Beogradu i dodao da je moguć plasman crno-belih u TOP 8.

Za ovogodišnje izdanje Evrolige Ataman je rekao da je veoma izjednačeno, što dokazuju i rezultati poslednjih nedelja i pobede Baskonije nad Efesom i Fenerbahčeom u Istanbulu.

"Ne znam ko će osvojiti, ali znam da to neću biti ja jer sam loš trener", rekao je Ataman u šali.

U sledećem kolu Partizan gostuje Fenerbahčeu, a Efes dočekuje Panatinaikos.

(Kurir.rs/Beta)