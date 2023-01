ZVEZDA ODBIJENA, NIŠTA OD KAMPACA! Evroliga ne popušta, crveno-beli i dalje bez sjajnog Argentinca!

Sud za sportsku arbitražu odbio je žalbu košarkaškog kluba Crvena zvezda u vezi sa Fakundom Kampacom.

Zvezda je pokušala da na neki način registruje Argentinca za Evroligu, a sastojao se u tome da su crveno-beli zahtevali privremenu meru tokom koje bi Kampaco mogao da igra sve do donošenja konačne presude.

foto: MZT Skoplje Aerodrom/Danail Petrovic

Međutim, sud je odlučio da takav scenario nije primenljiv u ovom scenariju. Zvezda sada ima do 23. januara da se žali i ospori odluku nezavisnog finansijskog panela. Sigurno da slučaju crveno-belih ne pomaže ovakva odluka suda u Lozani, s obzirom da bi i drugu pomenutu žalbu morali da podnesu istom telu.

Podsetimo, nezavisni finansijski panel Evrolige produžio je Zvezdi zabranu registrovanja novih košarkaša do 28. februara 2023, što znači da Fakundo Kampaco ne može zaigrati do marta za crveno-bele. To znači da će propustiti duele protiv Žalgirisa, Partizana, Virtusa, Olimpije, Makabija i Albe.

Iz Zvezde su se nadali amnestiji od strane Maršala Glikmana izvršnog direktora Evrolige, ali on je odbacio takvu mogućnost.

