DAKLE, RADO BIH OTIŠAO TAMO...! Polonara OTKRIO zašto nije prešao u Zvezdu, to je želeo SVIM SRCEM ali je zbog ovoga odustao!

Malo je falilo da dres Crvene zvezde ove sezone obuče i Ahile Polonara, a zbog čega se to nije desilo italijanski košarkaš otkrio je u razgovoru za portal "Basketnews".

Na početku, Polonara je govorio o Dušku Ivanoviću, za kog ima samo reči hvale.

- Kliknuo sam odmah čim je došao Ivanović, on je to napravio za mene. Pustio me je više da igram. Video je u meni ono što je timu potrebno. Od kada je on došao, sve je bilo drugačije - istakao je proslavljeni košarkaš.

Ne krije Italijan da je od strane Crvene zvezde postojalo veliko interesovanje.

- Jasno je da je postojalo veliko interesovanje Crvene zvezde. Svi znaju da imam odličan odnos sa Duškom Ivanovićem i veliko poštovanje prema timu jer oni imaju velike ambicije. To je istorijski klub u evropskoj košarci. Dakle, rado bih otišao tamo. Samo nije bilo pravih uslova. Zadovoljan sam izborom koji sam napravio da odem u Žalgiris - objasnio je sjajni krilni centar.

Podsetimo, tim sa Malog Kalemegdana neće moći da registruje nove igrače u Evroligi sve do 1. marta, i to je mnogo uticalo na odluku Polonare da umesto u Zvezdu, ode u Žalgiris.

Kurir sport