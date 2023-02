BIVŠEG NBA ASA RAZBESNELA RASPRAVA O JOKIĆU! "Stručnjacima" uz SOČNU PSOVKU sasuo ISTINU u lice: Njegove reči odzvanjaju Amerikom

Bivši NBA as Džej-Džej Redik govorio je o Nikoli Jokiću, njegovoj impresivnoj statistici ove sezone i neverovatnom uticaju na igru Denver Nagetsa.

Maestralni srpski centar i ove sezone dominira u najjačoj ligi na svetu i ponovo je glavni favoriti za osvajanje prestižnog MVP priznanja. Somborac u proseku postiže 24,8 poena i ima 11,7 skokova i 10,1 asistenciju po meču, a njegov Denver je lider na Zapadu sa sjajnim skorom 43-19. Srbin je ove sezone na 23 utakmice zabeležio tripl-dabl i svaki put kada mu je to pošlo za rukom njegov tim je slavio.

Ipak, i pored svega što radi na terenu ove sezone, jedan deo košarkaške javnosti smatra da Nikola ne zaslužuje da po treći put zaredom dobije prestižnu MVP nagradu.

Argumenti raznih "stručnjaka" koji smatraju da trenutno ima boljih igrača u ligi od Jokića razbesneli su Redika koji im je opiširnom analizom igre srpskog reprezentativca zapušio usta.

"Mnogo priče o Jokiću se svodi na analitiku i utisak koji imamo gledajući ga kako igra. Statisktika ne pokazuje koliko dominira. Neki će reći da je jasno kako su neki igrači, kada ih gledate, vredniji i bolji od Jokića. Ja imam pitanje za ljude koji to kažu: 'Koji k**ac vi gledate?' Jer ja kada gledam Jokića vidim dominaciju, nekoga ko saigrače čini boljim", poručio je Redik.

Proslavljeni as ističe da Jokić nosi tim i izvalči maksimum iz svojih saigrača.

"Razmislite malo... Imamo Koldvel-Poupa, igra najefikasniju sezonu u karijeri. Eron Gordon ima najefikasniju sezonu u karijeri. Majkl Porter pogađa otvorene trojke, slobodne ulaze ili igra pik sa Jokićem i dobija koševe iz "katova". Marej konstantno profitira od akcija sa Jokićem. Braun ima najbolju sezonu u karijeri. Šta vi gledate? Da li razumete košarku" odbrusio je Redik u popularnom podkastu "The Old Man and The Three".

Redik je profesionalnu karijeru završio 2021. godine. Igrao je za Dalas, Nju Orleans, Filadelfiju, Kliperse, Milvoki i Orlando.

Kurir sport