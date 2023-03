NE 37, NE 38, NE 39! Ivanović besan posle BOLNOG PORAZA! Govorio o Kampacu i šansama za Top 8: Čak i kada ne bude šanse...

Trener KK Crvena zvezda Meridianbet, Duško Ivanović, poručio je nakon teškog poraza od Bajerna da šanse za plasman u Top 8 i dalje postoje.

Crveno-beli su imali veliku prednost na pet minuta do kraja utakmice u Minhenu, ali je na kraju poražena.

"Čista demonstracija da je košarka igra koja se igra 40 minuta, ne 37, 38, 39, već samo 40", rekao je Ivanović.

Iskusni stručnjak je govorio i o debiju Fakunda Kampaca koji je upisao 16 poena i sedam asistencija, ali uz loš šut iz igre (1/4 za dva poena i 3/11 za tri poena).

"Pokušao je da igra, da se bori. On je bio sa reprezentacijom, možda mu je to bio problem, što on nije igrao bolje. On je veoma važan za nas i igrao je dobro".

Veruje i dalje Ivanović da njegov tim može da obezbedi mesto u osam najboljih timova.

"Nade nisu ugašene, Zvezda se neće predati, ja se nikad ne predajem. Ova ekipa se ne predaje do zadnjeg momenta, ako dođe do toga da nemamo šanse i tad ćemo se boriti. Najviše zbog ove publike što je ovde i što nas svuda prati. To je motiv da budemo tužni zbog naših navijača".

Još jednom je govorio o načinu na koji je Zvezda izgubila utakmicu..

"Protiv Žalgirisa imamo prednost, čekamo da vreme prođe. Utakmica je 40 minuta i moramo imati fokus 40 minuta", poručio je Duško Ivanović.

