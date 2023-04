EKSPRESAN ODGOVOR NAVIJAČIMA! Rebrača je "Firmašima" poslao JASNU i vrlo JAKU poruku - Partizan je deo moje istorije i karijere!

Navijači Vojvodine ljuti su na Željka Rebraču pošto je sinoć u beogradskoj "Štark Areni" pevao navijačke pesme Partizana, te od njega traže da momentalno podnese ostavku sa mesta predsednika novosadskog kluba.

Sada je od Rebrače stigao odgovor, koji je u razgovoru za Mozzart sport rekao da je Partizan deo njegove istorije i karijere.

- Ne znam ni šta bih tačno rekao, prvo i osnovno dobio sam poziv Partizana da prisustvujem utakmici veterana protiv Real Madrida, a posle i da ostanem na utakmici. Kao svaki Srbin podržao sam srpski klub na velikoj utakmici. Partizan je deo moje istorije i karijere, ponosan sam na to, poštujem Partizan, ali želim vrlo jasno da istaknem da je Vojvodina moj klub, za koji sam posvećen i za koju radim danonoćno kako bi i ona jednog dana igrala velike utakmice kao što je bila sinoćna protiv Real Madrida - rekao je Rebrača za Mozzart sport i potom dodao:

"Ne želim da se sada zbog ovoga baci senka na sve što smo uradili u Vojvodini za ovaj period, a uradili smo mnogo. Kada je upravni odbor došao u klub, zatekli smo velike probleme, a do sada smo uspeli da saniramo skoro 80 posto duga, to je veliki posao koji je urađen. Svi u klubu smo zasluženi za to, radimo iz velike ljubavi prema Vojvodini. Onog momenta kada sam došao na čelo kluba sam osetio potrebu da posvetim celog sebe tom projektu i mislim da sam do sada to uradio sa timom ljudi koji zaista žele dobro Novom Sadu".

Rebrača je potom rekao da se oseća kao navijač Vojvodine.

- Osećam se kao navijač Vojvodine, uostalom kada smo igrali protiv juniora Partizana, ja sam bio uz Vojvodinu, kao što ću i uvek biti jer sam se poistovetio sa klubom i zaista želim da klub poraste, a idemo u tom smeru. Želimo da uđemo u ABA 2 ligu i da tako nastavimo da rastemo kao kolektiv, a krajnji cilj je da i mi igramo veličanstvene utakmice o kojoj će pričati cela Srbije. Mislim da je zaista normalno da svako od nas podrži srpski klub - kazao je legendarni košarkaš.

