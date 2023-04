ČUVENI HRVATSKI KOŠARKAŠ VELIČAO USTAŠTVO, PA PLJUNUO NA SRPSKE ŽRTVE: U Jasenovcu ubijeno 700.000 ljudi?! To je MIT!

Nezapamćen skandal! Proslavljeni hrvatski košarkaš Franjo Arapović zaprepastio je čitav region otvorenim veličanjem fašističke tvorevine NDH!

Bivši reprezentativac Jugoslavije u razgovoru za hrvatski portal "Net.hr" rekao je da je čitav život "težio nezavisnoj državi Hrvatskoj, pa i u Jugoslaviji", a onda je sramnom izjavom omalovažio žrtve Jasenovca.

"NDH (Nezavisna država Hrvatska) je bila težnja hrvatskog naroda za državom. Normalno da ne možeš imati sve idealno. Ni ovo što su radili za vreme NDH - to se ne može opravdati. Ali, recite mi, koje države ne rade loše stvari? Znate zašto je oko NDH javnost podeljena? Znači ućutkaj Hrvate da ne pričaju, da ništa ne rade i ne misle. Ako pisnu, oni su ustaše. I odmah im nabij na glavu NDH, odmah, isti momenat. Što god Hrvat kaže, on je ustaša, on slavi 10. april. Odmah neko stigmatizovanje. I ono što nije istina, počevši od Jasenovca koji je bio zločin, ali nemojte mi govoriti da je pobijeno 700.000, da je ubijeno 500.000 dece s Kozare... Pa kako je živeti s tim mitom? Znaš da to nije tako. To je ono, ne daj Hrvatu iznad vode", bez trunke blama ispalio je Arapović.

Bivši košarkaš Cibone priznao je da je čitav život želeo da Hrvatska bude nezavisna država. Bio je aktivno uključen u politiku i učestvovao je u osnivanju HDZ-a, na čijem čelu je bio Franjo Tuđman.

"Ja ću vama reći, mi kad smo bili u Lisinskom 1990. godine, kad je bio prvi sabor HDZ-a, kad smo prvi put videli hrvatske zastave, šahovnice, kad se svirala 'Lijepa naša'... Mislim, lako je sad ljudima pametovati, pričati neke nebuloze. Znate, kad imate dva Hrvata i ne znaš ko za koga radi - da li je ovaj u civilu - ne možeš ući u Lisinski, gde ćeš kad završi Lisinski? Najgore je bilo izaći iz Lisinskog. Ne znaš ko će te klepiti ili uhapsiti. Nemam problem s tim da se zabranjuje slovo 'U', ali 'ajmo onda zabraniti i kokardu i petokraku, a ne samo stigmatizovati ustaštvo kao nešto što ne valja, kao nešto što treba da se zabrani. Jednake kriterijume treba za sve", smatra Arapović.

Kurir sport/Net.hr