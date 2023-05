"IGRAJ RAZO, BOLI TE..." SE NIKAD NIJE DESILO? Legendarna košarkašica posle 34 godine govorila o SRAMNIM UVREDAMA i rečima trenera

Legendarna košarkašica, Razija Mujanović, otkrila je da se čuveni razgovor sa trenerom Mihajlom Vukovićem nije dogodio.

Ili, barem da se nije dogodio baš onako kako se godinama prepričavao.

Vuković, koji je preminuo 2021. godine u Valensiji, trenirao je Raziju 1989. godine, a tokom jedne utakmice, kada su navijači sa tribina vređali košarkašicu i govorili joj da je muško, prema pomenutoj verziji priče rekao je "Igraj Razo, boli te k***c".

Novinar hrvatskog portala "Indeks", tokom intervjua je upitao Raziju, da li se to zaista dogodilo.

"Nažalost, više ste ostali upamćeni po jednoj legendi nego po fantastičnoj karijeri. Dvorana na Baldekinu u Šibeniku bila je suspendovana zbog gnusnih uvreda upućenih od nekih navijača Elemesa prema vama. Iako znam odgovor, moram da vas pitam da li je istina da ste pogođeni tim uvredama seli u suzama na klupu, a da vam je trener Miki Vuković rekao, oprostite na izrazu, "Igraj, Razo, boli te k***c"?", upitao je novinar.

foto: Printscreen N1

"Znala sam da ćete to da me pitate i odmah mogu mogu da vam kažem da to nema veze s istinom. Miki tako nešto nikad ne bi prevalio preko usana. Uvek nas je bodrio na fin, topao i strpljiv način. Često znam reći da sam imala veliku sreću što sam imala takvog pedagoga. Nikad nije opsovao, ali je znao naružiti neku igračicu kad je to bilo potrebno", rekla je Mujanovićeva i nastavila:

"Najgore bi mi bilo kad bi mi rekao: "Razo, dođi na razgovor nakon treninga". Veujte, radije bih da mi dva šamara opali. Onda me bez povišenog tona kritikujeda bi me bilo sramota same sebe. Ne zbog onog što mi je rekao, jer nikad nije rekao ni jednu jedinu ružnu reč, nego zato što sam ja bila svesna da sam ga razočarala".

"Što se tiče tog navijanja u Šibeniku, ti bednici koji su vikali to što su vikali verovatno nisu bili ni svesni da su me njihove uvrede samo dodatno motivisale i zbog njih sam dobijala dodatnu snagu. Baš nedavno našla sam se s nekim ljudima iz Šibenika i kažu mi: "Jao, Razo, kako smo mi tebe onda mrzeli. Svaki put bi nam zabila 30, 40 poena." Rekla sam im: "Znam, ali ni ja vas nisam baš volela. Da niste tako ružno navijali, možda biste bolje prošli". Uvek je u meni postojao neki inat. Što su me više mrzeli, što su me gore vređali, ja bih bila bolja", poručila je Razija Mujanović.

