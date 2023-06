NJEGOVA IZJAVA O JOKIĆU ODZVANJA AMERIKOM Govore da NE MOŽE DA SKOČI - on upiše 21 skok! Kažu NE ŽELI da poentira - on da 32 skok

Košarkaši Denvera savladali su na gostovanju Majami (109:94) i tako poveli u finalnoj seriji NBA lige sa 2:1.

Jokić je odigrao partiju za pamćenje. Srbin je utakmicu završio sa čudesnim tripl-dablom, nikad viđenim u velikom finalu. Imao je 32 poena, 21 skok i 10 asistencija!

Sjajnu podršku na ovom meču imao je od Džamala Mareja, koji je meč završio sa 34 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Jokić - Marej je privi tandem u istoriji koji je u NBA finalu zabeležio tripl-dabl.

Raspoloženi Kanađanin nakon meča sjajnom izjavom odao je priznanje svom saigraču Nikoli Jokiću.

"On čini da sve što radi izgleda tako lako. Završi utakmicu sa 21 skokom, a svi samo govore da ne može da skoči, jak je, bori se sa svima na terenu. Ubaci 30 poena, ljudi kažu da ne želi da postiže poene, on postigne 32 uz 10 asistencija", rekao je Marej.

Osvrnuo se i na Jokićevu neverovatnu košarkašku inteligenciju.

"On ima izvanredan osećaj za šut, njegova slobodna bacanja, njegova kreativnost, dodavanja bez gledanja, njegova košarkaška inteligencija, on je jedan poseban, poseban košarkaš", ističe as Denvera.

