BURA U SRPSKOJ KOŠARCI DOSTIGLA VRHUNAC! Čović OPLEO po Obradoviću: Njegove izjave su licemerne, nek se seti šta je pričao!

Partizan je ostvario dve pobede pred svojim navijačima, pa sada vodi sa 2:0 u finalnoj seriji ABA lige protiv Crvene zvezde.

Pobeda Parnog valjka u drugoj utakmici ostala je u senci ružnog gesta navijača Partizana, koji su vređali suprugu Nemanje Nedovića,a sada je o tome govorio i prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović, koji je u Jutarnjem programu na "TV Prva", istakao da se ovakve stvari ne dešavaju prvi put.

- Znate kako, nije to ništa novo, to traje već nekoliko godina unazad. Ima toga i na utakmicama gde ne igra Zvezda, gde nas nema, kada Partizan igra neke svoje utakmice. Ja već duže vremena pričam o tome, i naravno, ono što njih nervira jesu saopštenja, naši nastupi. Mi iznosimo činjenice i istinu, onda krene lavina dezinformacija, mahinacija sa njihove strane... Konkretno ove utakmice, koje su odigrane dve, sve mogu da razumem, ja sam učesnik igre, predsednik sam kluba. Vređanje predsednika države, to je standard. Ali, porodica... Porodica našeg igrača, Nemanja je reprezentativac zemlje, supruga mu se porodila pre sedam dana. Cela hala skandira Nedoviću, žena ti je k...a - rekao je Čović i potom dodao:

- Žalosno je to što to kažem, što moram da kažem. Onda kad se to kaže, znate to nije cela hala, to je 500 ili 600 ljudi. Ono što se još pravi, iza kojih staje dosta lukavo, to su mahinacije preko njihovih portala, gde se Zvezda naziva državnim projektom, a oni su avangarda. Oni napadaju državu, predsednika države, a dobijaju pare od iste države. Taj Obradović ne bi bio tu da nije bilo države. Ne bi imali ni pare, ni ništa, bez obzira na to što država daje direktno, to treba da uzmete i analizirate. Trener izađe, ja sam mislio da je on moj prijatelj, nešto sam mu pomogao 1995. godine kad sam ga stavio za selektora reprezentacije. On izađe i kaže da je korektna atmosfera, sve je super, hvala navijačima, kad ga pitaju za Nedovića koji je reprezentativac, kaže da nije čuo, a kako to? Kakva je to kontraverza, kažete da je dobro navijanje, odlično, a kad pitaju za skandiranje i vređanje supruga, onda niste čuli.

Ističe Nebojša Čović da navijači Zvezde nikada nisu vređali tuđe porodice.

- Ja znam da se to događalo i da su vređani navijači Partizana, ali Zvezina publika nikad nije ulazila u porodicu. Moj sin je prošao toplog zeca igrajući za Zvezdu, oni su plaćali određene ljude koji su navodno zvezdini navijači, koji su donosili transparente, ja dobijam svaku utakmicu, to me ne uzbuđuje, od koga je dobro je. Najnovija stvar je, juče se pojavila na nekim portalima kako je Dobrić otišao u Virtus, kako to rade, to je objavio Telesport. Oni nađu nekog Grka, Italijana, Izraelca, onda oni to prenesu, portali i sajtovi koji su pod njihovom kontrolom. Crvena zvezda nema nijedan, sad preko portala se šire dezinformacije, šire se priče, mržnja. Kad oni pobeđuju, to je regularno, a kad mi dobijamo, to je neregularno. Mi smo upozorili menadžment, mi ne možemo da držimo formu 30 dana, tu se napravio skandal, počnete ligu, a nemate kalendar. Vi imate dva evroligaša, 30 dana je smišljeno, ja ne umanjujem njihove pobede, iako su bile interesante gledajući sudijske trojke. Čestitamo im na pobedama, mi igramo u Pioniru, ja samo molim naše navijače da se uzdrže od bilo kavkog vređanja. Nijedan sudija, Pukl je sudio prvu, Boltauzer je drugu, nijedan od tih sudija nije zaustavio utakmicu, nije opomenuo za neprekidno vređanje porodica naših. Nijedan. Prošle godine je Pukl prekinuo utakmicu, praznili smo halu jer ga pogodilo nešto u rame. U prvoj je takođe, gde su srpske sudije? Razbežali se, jer kad sude Kup, priđe trener i kaže "nećeš suditi Evroligu", onda se sklone. Nemate nijednog srpskog sudiju da sudi finale između Zvezde i Partizana.

Prokomentarisao je Čović i izjavu Željka Obradovića da "nije čuo" uvrede na račun supruge Nemanje Nedovića.

- To je sve u redu, šta može da uradi, neka uradi. Te izjave su licemerje. Ja se sećam utakmice Zvezda - Fener u Beogradu, nikada nismo radili sa navijačima na pravljennju transparenata koji vređaju, na sugsetijama, sećam se utakmice koju smo prvi put dobili Fener u Beogradu, do tada smo gubili i bilo je sjajno. Prvi put kad smo dobili, bilo je skandiranje izazvano provokacijama protiv Željka, ja to ne podržavam, ja njega smatram dobrim trenerom. Tada se digla frka, panika, mislio sam da imam prijatelje. Tada je rečeno "ako nekome neko skandira, ja ću to zaustaviti u njegovoj hali". Zar su ljudi toliko zaboravni, ja znam da će na tim društvenim mrežama i da će na tim botovima biti raznoraznih komentara, vidite koliko smo bolesni zapravo, kad mi napadamo jednog Đokovića i Jokića, a tek koliko smo sujetni u košarkaškoj sferi, a kad ne možemo da priznamo da je Jokić najbolji košarkaš. To je stepen sujete u toj profesiji.

Kurir sport