SVE ONO ŠTO NISMO ZNALI O NAJBOLJEM KOŠARKAŠU PLANETE! Jokićev kum otkrio DOSAD NEPOZNATE DETALJE, evo kakav je zapravo Nikola!

Trke na Somborskom hipodromu u nedelju izazvale su puno pažnje javnosti zbog dolaska Nikole Jokića.

Zanimljive trke ređale su se jedna za drugom sve do glavne trke - Pehar grada Sombora. Konj iz Jokićeve štale "Dream catcher" završio je u vrhu, ali nije uspeo da osvoji prvo mesto pred prepunim tribinama hipodroma.

Građani Sombora u velikom broju su došli znajući da je to prilika da pozdrave šampiona NBA lige, a jedan od onih koji je gledao trke jeste i kum MVP-a finalne serije.

Nebojša Vagić je u razgovoru za "BSC Happy portal" otkrio dosad nepoznate detalje o Jokićevom životu, barem o delu kada nije u SAD.

- Upoznali smo se preko njegove braće, igrali smo zajedno košarku, gledao sam ga dok je odrastao. Nikola dok je u Somboru pored druženja i brige o svojim konjima, uživa u rekreativnim aktivnostima, igranje tenisa, plivanja na bazenu, pecanja, odlazi i često na vikendicu. Nas dvojica volimo da spremamo hranu u našoj domaćoj radinosti, veoma mu znači da bude okružen ljudima koje voli. Pored nas se oseća komforno isključivo na taj način. Ne voli nikakve turbulentne situacije. Obožava u slobodno vreme da ide na splavaranje, svake godine idemo zajedno na Taru. Prirodu obožava, da li kod nas na Duvanu, reka Tara ili su to planine. To su te aktivnosti koje ne preskače, ništa spektakularno. Ukratko – dobra hrana, dobri ljudi, konji - rekao je Vagić i dodao:

- Za Sombor ga najviše vežu ljudi koji su ostali u tom gradu, način života. Iako dobar deo godine provodi u Americi – gde se iživi, to mu dosadi, pa voli da bude i u Somboru. Ovde je specifičan život, sve je veoma usporeno, njemu to odgovara, prijatno mu je, ima mnogo zelenila, dobra mu je hrana, majka je tu. Roditelji ga posećuju u Americi, ali su u ovom gradu na svojoj teritoriji. U Somboru smo na domaćem terenu. Retko kada se upušta u te avanture – da tablu Sombora vidi s druge strane. Nas dvojica to komentarišemo na taj način, osim ako nije u pitanju neki sportski razlog. Veoma volimo da smo u našem gradu i okolini – vikend naseljima. Uživamo u vremenu provedenom zajedno.

1 / 14 Foto: Nemanja Nikolić

Vagić je trener KK Džoker koji je 2017. godine u čast Jokića koji je prve košarkaške korake napravio u tom klubu, promenio ime (prethodno bio SO Koš).

- Nikola to sve radi na neki svoj i specifičan način. Dolazi u klub, ali ne želi da se nameće, veoma je stidljiv. Daje savete, kaže mi šta mu se dopada, a šta bi on voleo da vidi, pita da li bih tako nešto mogao da implementiram i da li daje rezultate. Veoma je konkretan, ali nikada ne preteruje, bazira se na detalje. Želi da pomogne, pomogne meni i igračima, naročito u vezi sa napadačkim delovima sistema, jer je izrazito napadački orijentisan. Ne libi se da da savet, voli da bude nenametljiv, diskretan. On je takav kao čovek. Prošle godine je trenirao sa nama, nema veće motivacije za igrače nego da dođete na trening, a trenirate sa najboljim košarkašem sveta. Igrači su uzbuđeni, to im je najveći motiv. Taj potez pozdravljam – objašnjava Nebojša.

Vagić u ulozi trenera foto: KK Joker

Kada je reč o danu na hipodromu, Jokić je i te kako uživao.

- Čuli smo se odmah posle konjičkih trka, svakodnevno smo u kontaktu. I dalje je pomalo umoran od tog džet-lega, promene vremenskih zona, imao je kontinuirano sistem nespavanja oko parade i letova. Bio je veoma uzbuđen kada je stigao, noćima se budio, bio je raštimovan. Još dan, dva, pa će se to vratiti u normalu. Zadovoljan je trkama, veoma mu je drago da je bilo mnogo posetilaca, srećan je kada vidi da je sve proteklo u najboljem redu. Lepo smo se proveli, uvek se tamo okupimo, damo podršku, iako nismo svi konjari. Hipodrom je lepo napravljen, sve je pokriveno, ima hlada. Svake godine bude fenomenalno - rekao je ekipi "BSC Happy portala".

