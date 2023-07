NEVEROVATNA PRIČA NOVOG POJAČANJA PARTIZANA: Zbog ŽENE ne priča sa roditeljima, izbacio BRATA iz reprezentacije!

Mateuš Ponitka, novi igrač Partizana, iza sebe ima burnu "istoriju" sa svojom poroidicom.

Kako on sam kaže, njegovi roditelji i brat, Marsel Ponitka, su vređali njega i njegovu suprugu.

"Želim da ispričam o sukobu ne samo sa mnom, već i sa celom porodicom, u kojem Marsel i naši roditelji neprestano prave žrtve jedni od drugih. Otišao sam sam od kuće sa 19 godina. Od tada su roditelji stalno vređali mene i suprugu, a kasnije im se pridružio i Marsel. Predugo sam ćutao o svemu i nikada nisam govorio o Marselu. Ljudi obožavaju Marsela, ali niko ne zna istinu koju sada treba reći", Mateuš je rekao u jednom intervjuu.

"Dobio sam ultimatum od roditelja: ili oni ili moja žena. Izabrao sam ljubav i osobu koja brine o meni svaki dan poslednjih 10 godina. I onda je počela njihova osveta. Moji roditelji su u sukobu sa celom porodicom osim jednog strica koji živi na selu i nije u potpunosti svestan šta se desilo".

Mateuš je takođe i dodao da je konstantno bilo uvreda i provokacija, a ispričao je i detalj da su njegovi roditelji, o njemu i njegovoj supruzi, pisali i uvredljive komentare na društvenim mrežama.

"Imam tekstove koji su za nas bili vulgarni i uvredljivi. Upozorio sam Marsela da će roditelji učiniti sve da me izoluju jer nisam uradio ono što su oni želeli. Nažalost, Marsel je izabrao drugačiji put. Pa ipak, kada mu je bila potrebna moja pomoć, uključujući i finansijsku, nikada ga nisam odbio. Ovom trenutku ne postoji način da se okonča sukob i ne mogu da zamislim da igram sa njim u istom timu. Ako selektor odluči da će Marsel biti korisniji timu, rado ću ustupiti svoje mesto u ekipi", rekao je Mateuš pred Evrobasket.

foto: AP

Mateuš je navodno bio kivan na brata jer je odlučio da igra za Zenit iz Peterburga.

"Imam informaciju da selektor nije imao problem sa mnom, ali Mateuš ne želi da me prihvati u tim", otkrio je Marsel tada

Iako je njegova odluka da igra za ruski tim uprkos situaciji u Ukrajini naišla na osudu javnosti u Poljskoj, Marsel se ne oseća odgovornim.

"Ne osećam se krivim zbog cele ove situacije i ne razumem zašto me Mateuš po svaku cenu diskredituje i stoji na putu mojoj karijeri. Nemam šta da krijem. Ako se Mateuš oseća ugroženo, bolje je da lepo sednemo za isti sto i raspravimo sve kao dva muškarca, a ne ovako", poručio je poljski košarkaš.

Oliver Vidin srpski košarkaški trener u Poljskoj pričao je o svađi između dva brata, koji je na kraju rešio selektor Igor Miličić.

"Taj skandal se nije desio sad, to je tako već godinama, njih dvoje odavno ne govore i to su poznati razlozi. Suština je da to ne utiče na njih jer je tu vrlo jasno, ako jedan igra, drugi ne igra. Trener se opredelio za ovoga koji je sada bolji igrač i koji vodi tu reprezentaciju. Dao mu je potpunu slobodu i mislim da to treba tako. Igor je napravio dobar posao, dosta je bio kritikovan ovde u Poljskoj, ali to je slično kao kod nas. Dosta kritike, a kad se nešto uradi onda idu hvalospevi. To nije ništa čudno", rekao je Vidin za "Mondo"

Poljak koji je "eksplodirao" na Evropskom prvenstvu 2022. godine na kom je beležio 13,4 poena, uz 5,7 asistencija i 5,3 skokova predstavljaće veliko pojačanje za crno-bele, u to nema sumnje! Prošle sezone, u Evroligi, prosečno je beležio 8.4 poena, 5.2 skoka i 2.4 asisetncije, i 1.1 ukradene lopte u 27 mečeva za Panateneikos.

Kurir sport