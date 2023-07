GORAN GRBOVIĆ O MIROTIĆU: Previše emotivno doživljavamo sve to, ali kad rešiš da igraš za Partizan, moraš da se odrekneš svega!

Slučaj Mirotić i dalje drma srpsku, pa i evropsku košarkašku javnost. Sjajni krilni igrač je saopštio da je zbog pretnji koje su stizale na njegov račun i na račun njegove porodice odlučio da odustane od dresa Partizana, koji se mesec i po trudio da ga dovede.

Nekadašnji as crno-belih Goran Grbović kaže za Kurir da oko Mirotića ne bi trebalo praviti veliku dramu i da je siguran da Željko Obradović ima nekoliko drugih opcija.

foto: Starsport

- Oprečne informacije su izlazile u javnost i teško je to komentarisati. Ali on nije pristao i idemo dalje. Ta priča o pruženoj ruci i datoj reči, on to nikad nije javno spomenuo. Mi kompletnu ovu situaciju gledamo previše emotivno, ali košarkaši su profesionalci, pa tako i Mirotić sam odlučuje. Na kraju dana, meni je smešno... Evo, na primer, Lesor, koga su navijači tako zavoleli, otišao je, doći će neki drugi Lesor. Moramo to da prihvatimo, moramo da idemo dalje - kaže Grbović.

Veruje da Željko Obradović nije razmišljao samo o Mirotiću:

- Siguran sam da ima bek-ap. Ne mogu ni da razmišljam o tome da nema. Super bi nam došao Mirotić, pokrivao bi dve-tri pozicije, ali isto tako, za taj novac mogu da se dovedu ozbiljni igrači. Nemam dilemu da će Obradović napraviti tim koji će daleko da dogura. Da vam kažem, više me boli Madarov odlazak nego što bi me radovao dolazak Mirotića. On može da se nadoknadi, a tako mlad igrač koji se ovde razvio - jako teško.

foto: Ana Paunković

Pitamo legendarno krilo da li je i on nekada u karijeri doživljavao slične probleme, to jest, da li mu je neko pretio.

- Kad sam odlučio da pređem iz Borca u Partizan bez ispisnice, moj otac i ja smo pružili ruku rukovodećim ljudima u Partizanu. Tada je jedan od njih bio Kićanović. Kažnjen sam zbog toga godinom dana neigranja. Saša Danilović i ja smo jedini igrači koji su pretrpeli kazne jer smo odlučili da igramo za Partizan. On je bio mlađi i morao je da čeka dve godine. Ako rešiš da se baviš time i budeš član Partizana, moraš da odrekneš svega, bar je tako kod mene bilo. Ali to su bila neka druga vremena. Sad ima malo više uplitanja nekih ljudi koji ne igraju, a koji prave novac.

foto: @starsport

Grbović ima stav da igrač koji je nastupao za jednog večitog rivala ne bi trebalo da prelazi u suprotni tabor:

- Ja sam baš za Kurir svojevremeno izjavio da je prelazak u tom slučaju protivprirodan. Sport je svojevrsna zamena za rat, ako ratuješ na jednoj strani, imaš obeležje vojnika, a onda pređeš na drugu stranu. Kako možeš da budeš lojalan? Zna se kakvo je to rivalstvo.

P. Gajić / Kurir sport