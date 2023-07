BRUKA BOSANSKOG KOŠARKAŠA! JUSUF NURKIĆ NIJE ZVAO OCA NA SVADBU: Nije me pitao ni da li imam za lekove, glumi neku veličinu...

Najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine, Jusuf Nurkić, oženio je izabranicu Eminu Đurić.

Na svadbi NBA zvezde koja od 2017. godine igra za Portland Trejlblejzerse, održanoj u Dubrovniku, prisustvovale su brojne zvanice iz sveta košarke, među njima Po Gasol, Dino Rađa, Anferni Simons i drugi...

Međutim, nije bilo Jusufovog oca, Hariza.

"Žao mi jeste, ali nisam mogao da utičem na to. Žao mi je, ovo je velika sramota za mene, a trebalo bi biti sramota i za njega, posebno jer je javna ličnost. Bez obzira što ga predstavljaju kao jednu veličinu, on od 2017. godine ne priča sa ocem - rekao je Hariz Nurkić za "Avaz.ba".

Objasnio je šta se dešavalo u međuvremenu.

"Pre pet godina sam imao emboliju pluća i Jusuf mi tada čak nije došao u bolnicu. Nije me nikad pitao imam li ja čime kupiti lekove koje moram piti zbog te embolije. Dabogda on imao milijarde, a ne milione, ali, ako ima nesporazum, mora se razgovarati. Tada su i nastale nekakve nesuglasice, ne znam ni ja, iskren da budem, zbog čega. Nešto se naljutio, ne vidim razlog. Ja sam čitav život posvetio borbi za porodicu. Ipak, u životu se ne vrati sve onako kako zaslužujete".

foto: Profimedia

Jusuf je bio u svađi i sa bratom.

"Naljutio se i na brata pa sam mlađeg sina zamolio da se pomire, barem zbog svadbe. Ne mogu više u sebi da držim sve ovo. Stalno čitam, kupio majci auto, nema mene, izveo majku na ćevape... Nisam ja željan ćevapa. Glumi neku veličinu. Neke struje su ga okružile, on zna svoj pravac i želim mu sve najbolje u životu".

Hariz tvrdi da je spreman da se pomiri sa sinom.

"To je moje dete, ja njega ne mogu da mrzim. On mora da zna ko je bio žrtva. Ja sam izdržao rat, strašne stvari, a da ne mogu sve ostalo. Imam mnogo čvršći karakter nego što pojedini misle. Žao mi je zbog druge strane, prijatelja koji to malo trpe", poručio je Hariz Nurkić.

Курир спорт