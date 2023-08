VELIKI SKANDAL UZDRMAO EVROLIGU: Sudija nudio mito za pobedu u finalu! Isplivali SVI DETALJI!

Ukrajinski sudija Mikola Ambrosov, koji je bio jedan od trojice sudija u finalu Evrokupa 2021. godine između Uniksa iz Kazanja i Monaka, optužio je u dvojicu svojih kolega da su pokušali da ga podmite sa deset hiljada evra, preneo je "Eurohoops".

On je izneo do detalja šta se dogodilo uoči drugog meča finala Evrokupa 2021, gde su se u borbi za Evroligu i trofej Evrokupa. Prema njegovim rečima, nekoliko dana pre utakmice, ukrajinski sudija Boris Rizik mu je „šifrovano” rekao da mu nudi 10.000 evra da odsvira u korist Uniksa, a u to je bio uključen i grčki sudija Ilijas Koromilas.

Ambrosov je odbio ponudu i nije pristao da razgovara sa samim Koromilasom, ističući da je Monako pobedio sa 86:83 što je dokaz i da nije pristao da mito.

- Ono što ću reći može mnoge iznenaditi, ali stvari su se desile ovako: tri dana pre utakmice zove me najpoznatiji sudija u Ukrajini, Boris Rižik. Kaže mi da u finalu igra Uniks, koji ima grčkog trenera i grčkog pomoćnika. Prišao mu je Ilijas Koromilas, takođe Grk, koji je bio evroligaški sudija i preko njega pokušao da se dogovori sa mnom. Ako bih pristao, onda bi Koromilas razgovarao direktno sa mnom da se „dogovori“ kako će Uniks pobediti. Nisam ništa rekao Rižiku i rekao mi je da razmislim o tome 24 sata. Da sam se predomislio i da je sve bilo po planu, dobio bih deset hiljada evra. Čak mi je dao i Viber broj da se javim posle meča. Ipak, svi znate rezultat: Monako je pobedio...

(Kurir sport/Eurohoops)