SRBIJA MOŽE NA HRVATSKU! Košarkaši iz prvog šešira čekaju rivale u kvalifikacijama za EP

Košarkaška reprezentacija Srbije biće žrebana iz prvog šešira za kvalifikacione grupe za Evropsko prvenstvo koje će se 2025. godine održati na Kipru, Finskoj, Letoniji i Poljskoj.

FIBA je objavila kako će izgledati šeširi uoči sutrašnjeg žreba.

Seedings confirmed ahead of the #EuroBasket 2025 Qualifiers Draw ✅ — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 7, 2023

Reprezentacija Srbije je u prvom šesiru zajedno sa Španijom, Slovenijom i Francuskom. Rivale će dobiti iz četvrtog, petog i osmog šešira. Biće ukupno osam grupa sa po četiri tima.

Zanimljivo, moguć je sudar Srbije sa komšijama u kvalifikacijama, pošto je Hrvatska u četvtom, a Bosna i Hercegovina u petom šeširu.

U četvrtom šeširu su: Finska, Hrvatska, Ukrajina i Letonija, u petom su: Belgija, Gruzija, Bosna i Hercegovina i Izrael, a u osmom su: Portugal, Danska, Slovačka i Kipar.

Preostali šeširi su, drugi: Litvanija, Grčka, Italija, Nemačka, treći: Češka, Poljska, Turska, Crna Gora, šesti: Mađarska, Estonija, Holandija i Bugarska i sedmi: Velika Britanija, Island, Švedska i Makedonija.

Na završni turnir idu tri prvoplasirane ekipe iz grupa, osim onih grupa u kojima su domaćini Evropskog prvenstva, koji automatski prolaze, a uz njih idu dva najbolja plasirana tima iz njihove grupe.

Kvalifikacije će se odigrati kroz tri prozora: od 19. do 27. februara 2024, od 18 do 26. novembra 2024 i od 17. do 25. februara 2025. godine.

Kurir sport/Sportklub