"ULAZIM U TUNEL, A MENE ČEKAJU 3 ČOVEKA U BOKSERICAMA" Smehotresna priča srpskog trenera: PUKLE MU PANTALONE u finalu, sevnulo sve

Srpski košarkaški trener Dušan Alimpijević ispričao je jednu urnebesnu anegdotu iz finala Evrokupa.

Novi trener Bešiktaša sa velikim uspehom u prethodne tri sezone predvodio je tursku Bursu, a kojom je u sezoni 2021/22 ostvario istorijski uspeh plasmanom u finale Evrokupa.

Bursa je tada u borbi za trofej doživela poraz u Bolonji od favorizovanog Virtusa, a srpski stručnjak u prvoj četvrtini doživeo je jednu neprijatnost.

On je u popularnom podkastu "Jao Mile" otkiro da su mu userd finala pukle pantalone i uz osmeh opisao kroz kakvu agoniju je prolazio u tim momentima.

"Svako pucanje pantalona na sred meča je ozbiljno... Bolonja, finale Evrokupa je bilo, prva četvrtina je u pitanju. U nekoj situaciji, onako kako sam u stavu uradio, ja sam bukvalno čuo svoje pantalone... Da je to puklo. Bam!", rekao je uz osme Alimpijević.

foto: Printscreen

"Ja znam šta se desilo. Odlazim odmah nazad i sedam na stolicu. I računam, okej, samo da proverim ja ovo, da niko ne vidi i da vidim samo otpozadi šta se tu dešava. Ja otprilike dodirujem pantalone na leđima i vidim da se to već otvorilo tamo. Reko možda napred nije puno puklo, pogledam napred, a ono butine sevaju. To je bila prva četvrtina i ne mogu da da uzmem tajm-aut. Previjam se preko one stolice ne bi li me videli sa zapisničkog stola".

Uz dosta muke uspeo je da objasni ljudima iz menadžmenta da su mu potrebne nove patalone.

"Uzimamo tajm-aut, ustajem sa sve stolicom i okrećem je. I javljam mojima u menadžmentu da treba da mi nađu pantalone u pauzi između dve četvrtine. Imam dva minuta da zamenim pantalone. Kakve pantalone, o čemu ti pričaš?' Objašnjavam im da je sevnulo sve živo... Ne pitajte me ništa! Iza nas su članovi borda iz Turske, sponzori sa familijama, ima ih koliko hoćeš iza mene. Jave mi na kraju čekaju te tamo i završi se četvrtina i ja krećem", otkriva mladi trener.

Čim se sirena oglasila Alimpijević je krenuo na presvlačenje, ali tu njegovim mukama tu nije bio kraj.

"Skinuo sam sako i vezao, a kako trčim naši navijači koji su kraj terena misle da ja idem da overavam i pružaju mi ruke, vuku nazad, kao bravo, majstore i bodre me. Vuku me tu nazad da ostanem i mislim se sevnuće mi ovde pred svima. Izmigoljim se i odem u tunel, a tamo me čekaju tri čoveka iz menadžmenta u boksericama. Skinuli njih trojica pantalone tamo, malo po**o scena... Od prvog uzimam, navlačim pantelone i ne ide. Uzimam od drugog, ove odgovaraju i kažem tvoje pantalone uzimam i vraćam se", ispričao je Alimpijević.

Podsetimo, Virtus je u finalu savladao Bursu rezultatom 80:67, a Miloš Teodosić bio je MVP finala. Zanimljivo, Virtus je najveću razliku napravio upravo u prvoj deonici kada je Alimpijević imao dramu sa pantalonama.

Kurir sport