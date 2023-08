FRKA U FILADELFIJI: NBA liga kaznila Hardena sa 100.000 dolara

Američki košarkaš i igrač Filadelfije Džejms Harden kažnjen je sa 100.000 dolara od strane NBA lige zbog javnih komentara o svom statusu u klubu.

Harden je dao javne komentare 14. i 17. avgusta rekavši da neće poštovati ugovor osim ako ne bude otišao u drugi tim.

Liga je razgovarala sa Hardenom u okviru svoje istrage i potvrdila da se njegovi komentari odnose na njegovo uverenje da neće biti trejdovan u drugi tim.

Harden je nazvao predsednika Filadelfije Derila Morija lažovom na promotivnom događaju u Kini.

"Deril Mori je lažov i ja nikada neću biti deo organizacije čiji je on deo. Dozvolite mi da to ponovim: Deril Mori je lažov i ja nikada neću biti deo organizacije čiji je on deo", rekao je Harden.

Harden je poslednjih 10 godina bio jedan od najboljih igrača lige, ali nikada nije osvojio šampionski prsten.

