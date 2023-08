PUCAO JE SEBI U NOGU DOŠAVŠI POVREĐEN U REPREZENTACIJU: Nakon toga je umesto u NBA, igrao u Kataru!

Kurir nastavlja svoj serijal o srpskim košarkašima koji su zbog igranja za reprezentaciju upropastili vlastite karijere.

foto: Printskrin/Jutjub

Nemali je broj košarkaša iz Srbije koji nisu uspeli da ostvare vrhunske karijere. U našem prvom tekstu pisali smo o Branku Joroviću, u drugom o Nemanji Aleksandrovu. Jedan od onih koji je povredu zaradio u reprezentaciji, a potom ostao zaboravljen jeste i Mile Ilić (39). Bio je centar, klasična "petica" sa ogromnim rasponom ruku i visinom 215 centimetara.

Potpisao je 2006. godine za Nju Džersi u NBA ligi i u jednoj pripremnoj utakmici ozbiljno povredio koleno.

- Naskočio sam loše. Neka polukontra, neko je promašio, ja sam naskočio da je zakucam i naskočio sam čoveku na nogu. Samo se čulo "pap" i ćao - rekao je pre nekoliko godina Mile Ilić u razgovoru za Mondo.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Sledeće godine povređen je došao na pripreme za Evropsko prvenstvo ne želeći da odbije poziv tadašnjeg selektora Zorana Slavnića.

- Ja sam prvo na njegovo kukanje i njegovu molbu pristao da dođem na te pripreme. Na tim pripremama nije trebalo da se pojavim, ali on me je toliko puta zvao i molio da budem deo toga iako se nisam zalečio. Kroz pripreme reprezentacije radio sam neku rehabilitaciju za oporavak, tako da je to, ajde da kažemo jedna ludost što sam ja pristao da se pojavim tamo. To je sve na njegovu molbu i na njegov nagovor da će sve to da bude ok, da on mene tu vidi kao nekog bitnog. Sada sa ove distance uopšte nije trebalo da budem deo toga, trebalo je da se posvetim oporavku, ali zbog patriotizma i na Mokin nagovor sam pristao. Završilo se tako kako se završilo.

Bio je rovit, ali kako je sam rekao "zbog patriotizma i čestih Mokinih molbi i nagovora" došao je na pripreme reprezentacije. Povredu je pogoršao, a što je najgore nije se našao na spisku 12 košarkaša koji su otišli na EP u Španiju. Rizikovao je zbog Srbije, godinama osećao bol u kolenu posle toga, a propalo mu je i nekoliko dogovorenih ugovora, jer nije mogao da prođe lekarske preglede.

- Moka je posle Evropskog smenjen i pre nekoliko meseci sam ga prvi put video.. Da li me je neko zvao da me pita da li mi nešto treba? Nije naravno i to je to - objasnio je Mile Ilić.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Momak rođen u Tuzli kao klinac sa starijom sestrom Slavicom došao je u Beograd u izbeglištvo. Igrao je za Partizan, pa Rudar iz Ugljevika, da bi nekoliko godina posle toga ušao u sistem FMP Železnika.

Mile Ilić potom je otišao u NBA, gde je izabran kao 43. pik od strane Nju Džersija. Posle je igrao za Bilbao, Sevilju, Metalac, FMP, Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Lijetkabelis... Bio je u egzotičnim zemljama poput Irana, Gruzije, Katara, Bahreina, Libana, Omana, Ujedinjenih Arapskih Emirata.

foto: Printskrin/Jutjub

Danas radi kao voditelj, ima sopstveni i vrlo gledani podkast na Jutjubu koji nosi naziv "Jao Mile", u kojem ugošćuje bivše kolege košarkaše i trenere.

Kurir sport/A. Radonić