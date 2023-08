GRUZIJAC LIDER PROJEKTA IZ BOLONJE: Direktor Virtusa objasnio " SLUČAJ" Šengelija!

Tornike Šengelija, gruzijski krilni centar, ovoga leta je imao jednu veoma dramatičnu sagu, o tome za koji će klub nastupati sledeće sezone. Pominjale su se razne evroligaške ekipe, između ostalog i beogradski crveno-beli, ali je Šengelija ipak na kraju odlučio da se ne seli iz Italije, i tako ostane veran Virtusu.

O ovome je govorio i direktor tima iz Bolonje, Luka Baraldi, tokom svog intervjua za jednu lokalnu radio stanicu. On je, između ostalog, pričao o tome kako je izgeldao ovaj prelazni rok, što se tiče Šengelije.

"Šengelija je uvek davao 200 posto sebe za Virtus i to će nastaviti u budućnosti. Svako ko sumnja u ovo ne poznaje dobro ni njega ni nas. Nikad nije bilo pitanje novca, da je Virtus želeo da zaradi na njemu uradili bi to. Imali smo velike ponude za otkup ugovora. Međutim, verujemo da je on lider našeg projekta.", izjavio je on.

Gruzijac je prošle godine u dresu Virtusa pružao lepe partije, što govori i statistika da je sa 22 minuta po meču u Evroligi, u proseku postizao 9.4 poena, 3.1 skok, uz 3.1 asistenciju.

Kurir sport