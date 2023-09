MA, KOJI PRITISAK?! NEMA TOGA KOD MENE! Zvezda uz pomoć TAJNOG OPERATIVCA dovela najveće pojačanje: Rekao mi je puno lepih stvari!

Amerikanac, Šabaz Nejpir, najzvučnije je pojačanje Crvene zvezde za sezonu 2023/24.

U pitanju je igrač sa bogatim NBA iskustvom. Izabran je na draftu 2014. godine kao 24. pik, a igrao je za Majami, Orlando, Portland, Bruklin, Minesotu i Vašington, pre nego što je stigao u Evropu.

Posle epizode u Zenitu, kratko je bio član Sijudad de Meksika, a onda je usledio povratak na stari kontinent.

Pola sezone igrao je za Olimpiju iz Milana, debitovao je u Evroligi, a na 12 utakmica beležio je 15 poena, 3,9 asistencija, 1,8 skokova i 1,1 ukradenu loptu u proseku.

Od Nejpira, koji je pojačao bekovsku poziciju dolaskom iz Olimpije Milano, navijači imaju najveća očekivanja.

- Samo želim da pobeđujem što je više moguće. Ne pokušavam da stavim drugi teret na moju sezonu, samo pobede. Nadam se da ćemo da ostanemo zdravi, to je najvažnija stvar za nas, da bi mogli da budemo uzbuđeni zbog košarke i da pokušamo da pobedimo što je više utakmica. Ne osećam pritisak zbog očekivanja navijača, samo igram košarku. Promašuješ i pogađaš šuteve... niko ne želi namerno da promaši - poručio je Nejpir za Kurir.

foto: KK Crvena zvezda

Amerikanac je veoma zadovoljan timom sa kojim će igrati. Smatra da je Zvezda napravila odličnu ekipu i

- Sviđa mi se tim puno. Imamo sjajnu grupu momaka i kada se "skapiramo", trebalo bi da bude dobro. Definitivno možemo da igramo brzo jer imamo igrače za to. Teodosić, jedan od najboljih plemejkera, Gedraitis, jedan od najboljih "trkača" koji šutira trojke, Nedović, veliki momci, Mitrović, Bolomboj... Hanga koji takođe može da trči. Uzbuđeni smo.

Crveno-beli su u pripremnom periodu imali nekoliko jakih, "evroligaških" provera. Lako je Zvezda pobedila Albu, a zabeležila je poraze od Bajerna, Makabija i Žalgirisa.

- To su pripremne utakmice, pokušali smo da se uigramo. Nisam mogao da igram poslednje tri utakmice, ali mislim da idemo u pravom smeru. Potrebno je vreme i to je to.

Nije puno vremena Nejpir proveo u Beogradu.

- Nisam baš uradio previše stvari, samo sam išao po restoranima. Želim da vidim dosta toga, ali nisam još.

Na odluku Nejpira da prihvati ponudu Crvene zvezde direktno je uticao Bili Beron, nekadašnji košarkaš Zvezde i Šabazov saigrač iz Olimpije.

Beron u dresu Zvezde foto: Profimedia

- Gledao sam jedan video, ali uglavnom sam informacije dobio od Bilija, mog bliskog prijatelja. Rekao mi je puno lepih stvari o navijačima i srpskoj košarci. Njemu se baš sviđalo ovde, voleo je atmosferu i rekao je da je sve bolje zbog navijača i da je uživao da gleda kako navijači polude. Nov sam u ovome, igrao sam u Evropi pola sezone prošle godine, pre toga sam bio povređen i do sada nisam sklopio celu godinu. Ne znam baš puno i bile su mi potrebne informacije za odluku, a od njega sam čuo dosta toga - zaključio je Šabaz Nejpir.

Kurir sport