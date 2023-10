NEDOVIĆ UTUČEN NAKON POVREDE: Teško je... Nikad spremniji nisam bio, a onda se desi OVO!

Košarkaš Zvezde Nemanja Nedović doživeo je povredu zadnje lože na utakmici protiv Virtusa i pitanje je da li će biti spreman za večiti derbi u Evroligi koji je na programu narednog četvrtka.

Bolne udarce pretrpeli su crveno-beli u Bolonji. Doživeli su treći vezani poraz u elitnom takmičenju, a pored izgubljene utakmice povredio se i Nemanja Nedović.

Srpski košarkaš osetio je bol u zadnjoj loži, pa je propustio čitavo drugo poluvreme.

"Videću u subotu na pregledima kakvo je stanje i stepen povrede. Zadnja loža me je secnula. Ne znam razlog zbog čega se to desilo, sjajno sam se osećao i nisam imao nikakvih problema. Jedino to moje klizanje u prvoj četvrtini možda sam nešto naglo ustao pa sam tu načeo ložu, ali generalno mi nije jasno zašto se ovo dogodilo", rekao je Nemanja Nedović za Sport klub posle utkmice.

Nedović je odradio kompletne pripreme sa crveno-belima i bio je u odličnoj formi, a onda ga je zadesio peh.

"Zbog toga mi je teško. Stvarno sam se potrudio da budem tu od prvog dana, da radim na svojoj fizičkoj spremi kao nikada. Nikada nisam bio spremniji. Onda se desi ovo, stvarno je za glavu teško, ali idemo dalje", kaže razočarani Nemanja.

Kurir sport

