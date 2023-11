OGLASIO SE DIREKTOR TAKMIČENJA I SVE OTKRIO! Tri BOGATA kluba žele mesto u Evroligi, jesu li Zvezda i Partizan UGROŽENI?

Da li će biti promene formata takmičenja u Evroligi?

Tri bogata kluba iz Londona, Pariza i Dubaija žele u elitu i to bi moglo da ugrozi mesto Partizanu i Crvenoj zvezdi. Sada se oglasio i direktor takmičenja Paulijus Motiejunas i poslao je poruku koja je smirila večite rivale.

- Trenutno ne idemo na proširenje i ne razmišljamo o tome za sledeću sezonu. London i Pariz su velika tržišta, uvek smo pričali o tome i mislim da je to odlična prilika da Evroliga bude prisutna tu. Ali, mislimo da još nije vreme za to - istakao je Motiejunas gostujući u emisiji turskog "S Sporta", pa dodao:

- Nema planova za proširenje sledeće sezone. Ključ uspeha u Evroligi je sistem, tako da ne planiramo da ga menjamo.

London i Pariz mogu u Evroligu samo preko Evrokupa i to ako ga osvoje, a Motiejunas je govorio i o pomenutim timovima.

- Zaista sam srećan što Pariz i London imaju timove u Evrokupu i to je prvi korak za igranje u Evroligi. Mediji koji govore da je Pariz vlasnik 'džokera' za Evroligu sledeće sezone... to nije tačno. Ako osvoje Evrokup, očigledno mogu da budu u Evroligi. Ali u ovom trenutku, to su lažne informacije. Analiziramo tržište, gledamo kako igraju i podržavamo ih da igraju u Evrokupu, kao i ostale timove. Volimo ovo takmičenje, ali razgovori o specijalnoj pozivnici nisu tačni - zaključio je on.

Evroliga trenutno ima 18 klubova od čega je njih 12 sa "A" licencom (CSKA Moskva ne igra zbog rata u Ukrajini), dok Alba ima dvogodišnju licencu. Preostalih pet, uključujući Crvenu zvezdu i Partizan, ima specijalne pozivnice na osnovu rezultata.

