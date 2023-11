"ŠTO SE TIČE MILOŠA... NE RAZUMEM LJUDE!" Nedoviću prekipelo, bez dlake na jeziku progovorio o Teu: Nikada ga nisam video ovakvog!

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović otvoreno je govorio o igri Miloša Teodosića ove sezone.

Košarkaši Crvene zvezde u derbiju 6. kola ABA lige savladali su na svom terenu ekipu Budućnosti sa 95:86, a meč je obeležio sjajan povratak na teren Nemanje Nedovića, koji je zbog povrede zadnje lože propustio poslednja četiri meča crveno-belih.

Nemanja je nakon prinudne pauze ubacio 16 poena i najavio dobru formu pred izazove koji slede.

foto: Starsport©

Srpski košarkaš istakao je da mu je izuzetno teško palo što nije bio u prilici da pomogne saigračima u večitim derbijima protiv Partizana.

Podsetimo, Zvezda je oba puta poražena, a nakon bolnih neuspeha na udaru kritika navijača našao se iskusni plejmejker Miloš Teodosić.

Nedović je priznao da ne može da razume komentare pojedinih navijača.

"Što se tiče Miloša, ne razumem ljude koji ne primećuju da se on sa 36 godina tako bori. Ja sam mu rekao da ga nikada nisam video ovakvog, da igra takvim žarom u odbrani. Možda u napadu napravi neku grešku, ali to uradi iz dobre namere. On je majstor košarke, naš tim drugačije izgleda kada je on na terenu i mnogo mi je drago što je počeo da igra dobro. Na toj utakmici protiv Bajerna sam mu rekao da dobije samo još ovu danas, pa ću da se vratim da mu pomognem", otkrio je Nedović.

Kurir sport

