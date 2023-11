ZVEZDA I PARTIZAN NIKAD NISU BILI TAKO JAKI! Trener Budućnosti: Možemo i jednima i drugima da zapretimo u Podgorici

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Budućnost rezultatom 95:86 u derbi meču 6. kola ABA lige.

Trener Podoričana Petar Mijović nije bio nezadovoljan uprkos porazu.

"Igrali smo protiv jedne ekipe koja je građena za sam vrh Evrolige, individualno i timski. U najavi sam rekao da ako mislimo da odigramo meč na loptu, da moramo da budemo solidni i dobri u fazi napada. To potvrđuje dosta situacija koje smo imali, ali za pobedu protiv ovakve Zvezde trebalo je bolje odbrane. Onda kada vi popustite pritisak sa Šabaza, Nedovića, Jaga, onda je jako teško to iskontrolisati. Imali su dobar procenat šuta za dva, tri poena... Ono što je za nas jako važno, to je da možemo da igramo ovakve utakmice. Rašćemo tokom sezone i treba iz ove utakmice da izađemo kao bolji. Mislim da smo to bili, sada sledi meč sa Arisom u Evrokupu ", rekao je Mijović posle meča.

foto: Starsport©

"U bogatoj istoriji, Crvene zvezde i Partizana, mislim da nisu imali bolje timove. Generalno kao tim, ovo je izuzetan kvalitet. Mi smo jedna ekipa koja je u građenju, treba vreme da se zapreti i napravi kvalitet. Dobro smo otvorili sezonu u ABA ligi, fali nam pobeda na strani u Evrokupu. Mislim da ćemo barem na domaćem terenu biti dovoljno dobri da zapretimo Partizanu ili Zvezdi", poručio je Mijović.

Kurir sport