ŠTA VOZI ŽELJKO OBRADOVIĆ? Trener Partizana sve ŠOKIRAO izborom "mašine": "Nismo očekivali da će ući u OVAJ automobil"

Automobil Željka Obradovića postao je centralna tema košarkaške javnosti pošto strani novinari nisu mogli da poveruju da baš ovu "mašinu" trener Partizana vozi.

Portal "Basket News" objavio je snimak u kom Obradović posle jedne utakmice ulazi u svog Fijata 500 "dolče vito" i ostali su u šoku.

- Za mene je najveći utisak ostavila situacija posle utakmice. Željko je napravio dva selfija sa navijačima, pa je odšetao do svog automobila. Nisam očekivao da Željko to vozi. Nisam ekspert za automobile, ali mislim da je u pitanju Fijat 500. Moja majka je do skoro vozila taj auto. To je obično automobil koji voze niski ljudi ili žene. Izgledalo je zabavno, za mene je to najčudniji automobil nekog iz sveta košarke posle Kavaja Lenarda. Sve je izgledalo kao scena iz crtanih filmova, Željko i njegov asistent u odelima ulaze u automobil i odlaze. Ovo se desilo u gradu gde si faktički najpoznatija košarkaška ličnost - govorili su novinari "Basket News-a".

Vrednost automobila koji vozi Željko Obradović je oko 13.000 evra i veoma je zanimljivo da trener Partizana u svojoj kolekciji ima daleko skuplje satove nego kola.

