MOĆNA KLS ZA SPAS SRPSKE KOŠARKE: Da li Partizan, Zvezda i ostali treba da igraju ABA ligu? Ideja ŽIVI, evo kako bi sve IZGLEDALO!

Da li srpski klubovi treba da igraju ABA ligu?

To je pitanje koje se već duži period postavlja u košarkaškim krugovima, a nakon mečeva za vikend se intenziviralo. Postoje dva aspekta ove priče, jedan su dešavanja na parketu, a drugi događaji van terena.

foto: ABA liga/ KK Zadar/Zvonko Kucelin

Ono što svakako upada u oči jesu problemi van terena i huliganizam koji još nije iskorenjen. Ako se fokusiramo na mečeve sa hrvatskim klubovima i izuzmemo ostale zemlje učesnice Jadranske lige, gostovanja u Hrvatskoj predstavljaju pravu noćnu moru. Pogotovo u Zadru, jer deluje da je tamo situacija i mržnja prema Srbima najproblematičnija. Tome svedoči i napad na novinare i člana UO KK Crvena zvezda dan pred meč u Zadru, kada su prvo fotografisani na aerodromu, tipovani, a onda napadnuti od strane huligana kojima ništa nisu učinili. Dakle, nema veze da li ste nešto uradili ili provocirali, dovoljno je to što ste Srbin. Ne možemo da ne pomenemo i jedan lep primer, a to je nedavno gostovanje Partizana u Splitu, kada su trener Partizana Željko Obradović i ceo tim crno-belih dobili aplauze od strane publike u "Gripama", na njih bi mogli da se ugledaju i Zadrani, ali je očigledno da oni guraju neku svoju priču.

foto: Starsport

Drugi aspekat pitanja na početku teksta jeste čisto košarkaški. Evidentno je da su srpski klubovi, pogotovo Zvezda i Partizan toliko kvalitetniji u odnosu na sve ostale i da su odavno prerasli ovaj nivo takmičenja. Mnogi će reći da je Igokea u nedelju savladala Partizan u Areni, ali budimo realni koliko se sećate mečeva u poslednjih pet godina da su "večiti rivali" izgubili, posebno od hrvatskih klubova. Govorimo o jednocifrenom broju mečeva, a kada analiziramo ovaj podatak jasno je i zašto.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

I crveno i crno-beli imaju po 10 ili 20 puta veće budžete od svih učesnika regionalnog takmičenja, a samim tim su u stanju da dovode iskusne, proverene, evroligaške igrače koji prave ogromnu razliku u odnosu na ostale ekipe koje imaju uglavnom mlade igrače željne dokazivanja.

Tome u prilog idu i rezultati Zvezde i Partizana u prvih sedam kola prvenstva, gde su ako izuzmemo večiti derbi u šestom kolu i Partizanov poraz od Mege i jedni i drugi pobeđivali svoje protivnike sa prosečno 20 poena razlike. Pogotovo su upečatljive bile pobede Zvezde nad Cedevita Olimpijom koja slovi za treću ili četvrtu ekipu u ABA ligi i Partizana na gostovanju Krki ili nad Mornarom. Pobede sa razlikom koja se kreće od 30 do 40 poena razlike oslikavaju trenutno stanje u regionalnoj košarci.

foto: Starsport

Jasno je koliko su i jedni i drugi dominantni i da nemaju pravu konkurenciju, ali ono što ih još uvek zadržava jeste prohodnost ka Evroligi i tu nema dileme. Večiti rivali su jako blizu da dobiju A licencu, a to su potrvrdili i iz rukovodstva Evrolige i to nije tajna, pitanje je vremena kada će i jedni i drugi postati stalni učesnici najelitnijeg evropskog takmičenja, a kada se to desi to bi moglo da označi kraj učešća srpskih klubova u jadranskoj ligi.

foto: Starsport©, Printscreen, Kls.rs

S obzirom na to da i sada pobeđuju ubedljivo svoje rivale i da se tek ponekad desi neko iznenađenje, verovatno bi isti odnos snaga bio i u KLS-u, ukoliko bi i crveno i crno-beli bili stalni učesnici jasno je da bi im domaće takmičenje služilo da održavaju formu između duela u Evroligi, kao sada u ABA ligi. O tome je govorio i selektor reprezentacije Svetislav Pešić nakon povratka sa Mundobasketa u Manili.

- Mi ne treba da igramo ABA ligu. Ne da ukinemo. Nego mi moramo da se vratimo tamo gde pripadamo. Znači, mi moramo da imamo profesionalnu srpsku ligu. I to odmah, sada, odmah. Odmah sada, na kraju ovog olimpijskog ciklusa. Da, onog trenutka kada Crvena zvezda i Partizan definitivno dobiju sigurnost da će svake godine igrati Evroligu kao litvanski klubovi - rekao je Pešić.

Mi ne znamo šta će biti, ali svakako da bi jako lepo bilo da Crvenu zvezdu i Partizan više gledamo u Kraljevu, Leskovcu i Užicu, a manje u Zagrebu i Zadru.

Šta vi mislite, da li srpski klubovi treba da igraju ABA ligu?

Kurir sport

BONUS VIDEO:

01:25 Košarka je nezamisliva bez Dude: Beograd dobio teren posvećen Dušanu Ivkoviću